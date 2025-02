video suggerito

Nicoletta Romanazzi, mental coach di Fedez a Sanremo: "L'ho aiutato a non farsi condizionare dal giudizio esterno" Nicoletta Romanazzi è stata la mental coach di Fedez al Festival di Sanremo 2025. La donna ha supportato il rapper nella sua preparazione e l'ha aiutato a "non farsi condizionare dal giudizio esterno e dai gossip", concentrandosi solo sulla musica e sulla performance di Battito.

A cura di Elisabetta Murina

Fedez ha appena concluso la sua esperienza al Fesitval di Sanremo 2025. Il rapper si è classificato al quarto posto con il brano Battito e al terzo nella serata dei duetti con Marco Masini e Bella Stronza. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha mostrato un piccolo riassunto della settimana, in cui è stata fondamentale la presenza di Nicoletta Mantovani. La donna è stata la sua mental coach: l'ha preparato e supportato affinché potesse stare al meglio sul palco e concentrarsi solo sulla performance, dimenticando il resto. Con lei un team composto da altre figure, tra cui uno psicoterapeuta.

Il messaggio di Nicoletta Romanazzi, mental coach di Fedez Sanremo

Nicoletta Romanazzi è stata la mental coach di Fedez a Sanremo. La donna, come ha raccontato in un post Instagram, ha seguito l'artista passo dopo passo per prepararlo a Sanremo 2025, così che potesse concentrarsi solo sulla musica e dimenticare il mondo fuori: "Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda".

La collaborazione tra i due è iniziata un mese e mezzo prima del Festival e ha avuto degli obbiettivi ben precisi, su cui insieme si sono focalizzati: "La capacità, quando serve, di escludere il mondo esterno e portare tutta l’attenzione all’interno ed entrare nello stato della massima concentrazione. Il non farsi condizionare dal giudizio esterno, dai gossip o dalle polemiche, ma rimanere totalmente focalizzato su quello che voleva portare su quel palco, per se stesso e per tutte quelle persone che avrebbero potuto riconoscersi nel suo vissuto". Nonostante l'esclusione dal podio per un soffio, la partecipazione di Fedez al Festival è stato un successo e gli ha permesso di ritrovare sé stesso: "La sua più grande vittoria è stata riuscire a calcare quel palcoscenico NONOSTANTE tutto, avere il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le proprie fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica".