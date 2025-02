video suggerito

Fedez: “Dopo il tumore sono finito in mani sbagliate, prendevo 7 psicofarmaci. Ora inizia la mia nuova vita” Fedez ospite di Domenica In speciale Sanremo ha parlato con Mara Venier e i giornalisti della sua esperienza all’Ariston che segna l’inizio della sua “nuova vita”. Il rapper ha raccontato: “Dopo il tumore sono finito in mani sbagliate, prendevo 7 psicofarmaci insieme che mi hanno causato problemi”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fedez è stato il secondo ospite di Domenica In Speciale Sanremo in onda su Rai 1 oggi, domenica 16 febbraio. All'indomani della vittoria di Olly, il rapper che ha portato all'Ariston il suo brano Battito – classificato quarto nella classifica finale – ha risposto alle domande dei giornalisti nello studio di Mara Venier.

Le parole di Fedez

"Ringrazio tutti, sono molto felice che la canzone sia arrivata. Non potevo chiedere di meglio" ha dichiarato Fedez davanti ai presenti prima di guardare il video del suo duetto con Marco Masini andato in scena all'Ariston nella serata dedicata alle cover. Alla domanda sui versi dedicati ad Angelica Montini – stando a quanto appreso da Fanpage.it – il rapper ha glissato:

Credo non sia necessario specificarlo. Ovviamente, avendola scritta io, fa parte del mio vissuto. Nella canzone, anche nell'esibizione, non c'è astio, ma tutt'altro.

Fedez ha poi aggiunto: "Il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me". Sul brano Battito nel quale racconta la depressione e in particolare sui versi nei quali allude ai psicofarmaci assunti, ha continuato: "Fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì". Fedez ha anticipato che, dopo uno stop durato quasi 5 anni, domani annuncerà il suo ritorno al live: "Domani faremo un annuncio per me importantissimo, tornerò ai live. Masini ci sarà, con lui ho vissuto un'esperienza unica. Vederlo lavorare a un capolavoro con me, è stato un onore. Le lenti le ho tolte l'ultima sera, mi hanno aiutato molto, è stato come indossare una maschera. Ho voluto fare l'ultima performance senza lenti, per una cosa simbolica mia". "Sto già lavorando a un disco. Non voglio fare l'errore di collegare al live l'album perché non vogli ostare dietro ai tempi. Ma ci sto già lavorando. La mia nuova parte di vita è finalmente iniziata".

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

"I miei figli sono contenti. Sanremo è stata una competizione con me stesso"

"I miei figli mi vedono in differita perché arrivo tardi in tv, loro vanno a scuola. Non ho avuto il feedback dell'ultima serata, mi hanno detto "papà bravo", erano contenti" ha dichiarato Fedez rispondendo alla domanda di Mara Venier. Poi ha risposto alla domanda di Miccio – "C'è qualcuno che oggi ti chiede come stai?" -: "Credo che la cosa più importante sia dirselo da soli. Questo Sanremo è stato importante perché non era una competizione con gli altri ma con me stesso. questa è stata la sfida più difficile da affrontare, sono contento di averlo affrontato e di essermi goduto l'esperienza".