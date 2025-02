video suggerito

Come sta andando la cripto di Corona: il boom, il crollo e i movimenti sospetti prima del lancio Fabrizio Corona ha lanciato la sua criptovaluta. Tecnicamente si tratta di un token digitale basato sulla blockchain Solana. Più persone lo comprano, più acquista valore. Più persone lo vendono, più crolla. $CORONA al momento ha una valutazione complessiva di 500.000 dollari ma secondo alcuni analisti ci sarebbero stati dei movimenti sospetti, soprattutto prima del suo lancio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adrenalina pura. Il meme di Fabrizio Corona ripetuto fino all’esaurimento ora è comparso anche sotto un token digitale, una cripto moneta lanciata nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. E forse Adrenalina Pura è una buona formula anche per definire le emozioni di chi per motivi non chiari ha scelto di investire in questo progetto lanciato da Fabrizio Corona. Il nome, se volete cercarlo, è $CORONA. In gergo si definisce anche meme coin, una moneta che nasce a partire da un meme o da un personaggio.

Prima di iniziare facciamo giusto una premessa. Il valore di questa cripto non è legato a qualcosa di reale. Non è, ovviamente, una moneta legata a una banca centrale e non è nemmeno una valuta che può essere usata per acquistare qualcosa. Funziona, per spiegarla molto molto semplice, come un’azione: il valore cresce in base alla domanda. Più persone la comprano, più aumenta di valore, più persone la vendono, più crolla.

Negli ultimi due giorni abbiamo controllato le oscillazioni di CORONA. La spinta iniziale, il crollo immediato, la scalata fino a sfiorare gli 800.000 dollari di capitalizzazione totale, e poi il nuovo crollo e nuove osciallazioni. Mentre scriviamo la capitalizzazione totale della valuta viaggia sui 600.000 dollari. Certo, come avevamo spiegato nessuno pensava che una meme coin lanciata da Fabrizio Corona potesse rivelarsi il nuovo Bitcoin. Eppure seguire da vicino il lancio ha comunque lasciato qualche dubbio in più oltre tutti quelli maturati con il Progetto Corona, il piano di investimenti ora sparito dai suoi social.

Come è andato il lancio di $CORONA

Al momento del lancio sono stati rilasciati circa un miliardo di unità di $CORONA. Dopo l'annnuncio ufficiale c’è stato subito un picco, poi una caduta vertiginosa, una risalita e poi è cominciata una fase di crolli e risalite. Gli utenti che effettivamente hanno in mano $CORONA non sono molti, ne bastano anche pochi che vendono per affossare il prezzo. Il lancio, questo lo concediamo, non sembra essere un rug pull, una truffa in cui appena dopo la presentazione di una cripto chi la gestisce scappa con i soldi degli utenti. Nella sua ultima story lo dice anche Corona: "Tutti dicevano che sarebbe stato un ragpull, invece guardateci". Sì, ha scritto "ragpull".

JUP.AG | L'andamento delle meme coin di Fabrizio Corona tra il 23 e il 24 febbraio

Interessante il caso di un utente segnalato dal portale Decripto. C’è un wallett che ha registrato un’operazione notevole: ha investito circa 9.000 dollari nel progetto $CORONA e poi ha rivenduto subito dopo il lancio quanto il valore del suo investimenti era arrivato a 87.000 dollari. In pratica: 78.000 dollari di guadagno in pochi minuti.

Secondo Decripto però l’acquisto di questi slot di $CORONA è stato fatto prima del lancio ufficiale. Come faceva a sapere dove comprare? Spiega Giorgio Scura, direttore di Decripto: “L’utente dietro quel wallet ha messo in campo un’operazione notevole. Ma come faceva a sapere l’indirizzo giusto a cui comprare? C'erano molti altri token che fngevano di essere quello di Corona ma lui ha trovato il token giusto e ha investito 9.000 dollari. Un veggente in pratica. Ora osserviamo $CORONA, il suo andamento dipenderà dall’attenzione che riusciranno a creare attorno al progetto”.

L’organizzazione dietro la meme coin di Fabrizio Corona

Ormai è abbastanza chiaro che i canali Telegram di Fabrizio Corona non siano gestiti direttamente da lui. Al momento tra i suoi link di Instagram ne sono sopravvissuti due. C’è il suo canale principale che viene per pubblicare anticipazioni e rimandare a portali di scommesse e c’è quello dedicato alla meme coin. I messaggi nel canale della meme coin sono serrati. Quasi sempre in maiuscolo. Rilanciano informazioni e citazioni di Fabrizio Corona.

Ogni tanto compare un suo audio: “Ragazzi siamo ancora a zero. Non avete capito quello che stiamo facendo, andiamo To the Moon. Sulla Luna”. Una frase che si può trovare uguale in cento progetti cripto. Al momento sul canale Telegram ci sono oltre 7.000 iscritti. Dal canale Telegram però si può fare un passaggio più interessante. Nel canale Telegram scrivono solo gli amministratori e gli utenti posso reagire con delle emoji. Più interessante è il gruppo Telegram, si chiama $CORONA – OFFICIAL COMMUNITY e chiunque può interagire. Al momento ci sono quasi 5.000 persone. In preda da due giorni a un’isteria collettiva.

Cosa succede nel gruppo $CORONA – OFFICIAL COMMUNITY

Il gruppo $CORONA – OFFICIAL COMMUNITY nei primi giorni dal lancio è in preda a un’attività frenetica. Centinaia di messaggi ogni ora. Amministratori che battono il tamburo per organizzare campagne di spam su X in cui inondare di commenti i profili degli investitori di cripto per segnalare la nascita di $CORONA. Meme, messaggi motivazionali, inviti a comprare e non vendere la coin: “CHE BELLO RAGA PENSATE CHE QUANDO IL TRENO PARTIRÀ OGGI NOI SAREMO IN BUSINESS CLASS”.

Ora è comparso anche un store che vende le magliette ufficiali di Adrenalina Pura. Scritta davanti e motto dietro “Need Coin for Porsche”. Costano quasi 40 euro ma possono diventare il premio per gli utenti che si creano di più, che invitano più persone, che spingono più investitori all’acquisto della cripto.

D’altronde la base di progetti come questo è proprio il rumore che si crea attorno. Dentro non c’è niente, non ci sono idee o tecnologie. Tutto si basa sull’attenzione generata. E per questo gli amministratori hanno annunciato anche una campagna con alcuni influencer. In un documento avevano mostrato un programma di lanci e annunci che doveva cominciare alle 10:00 di oggi: il primo in lista era Jérôme Boateng, calciatore tedesco co 9,5 milioni di follower. Il lancio è stato bucato e rimandato alle 21:00. Al momento nelle sue Instagram Story non sono state avvistate meme coin.

TELEGRAM | Il programma condiviso dagli admin sulla campagna di influencer marketing organizzata per la meme coin