video suggerito

Fabrizio Corona lancia la sua moneta cripto, sarà una meme coin: perché non fidarsi Fabrizio Corona ha annunciato la sua meme coin. Non ci sono ancora i dettagli sul nome, sul prezzo o sulle sue caratteristiche. Il rischio di investire in questi token digitali è molto alto. Per capire davvero il loro valore basta guardare agli esempi passati, a partire dalla meme coin lanciata da Donald Trump. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Bitcoin e criptovalute ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un gruppo Telegram per dare consigli sugli investimenti. Un gruppo Telegram per dare consigli sulle scommesse e ora anche un gruppo Telegram per tenere aggiornati i suoi utenti sulla sua meme coin. Fabrizio Corona sta costruendo una rete molto fitta alimentata dal pubblico che lo segue per i suoi video di gossip, utenti che vengono incanalati su Telegram dal suo profilo Instagram e indirizzati da qui verso altri servizi. Una rete a cui ora si aggiunge un nuovo capitolo: una criptovaluta.

Non ci sono, in questi casi, richieste dirette di soldi. Corona offre servizi, chiede di iscriversi su piattaforme, propone investimenti. Tutte attività che sollevano qualche dubbio, tanto che Telegram ha bollato uno dei suoi gruppi come Scam, truffa. Il broker su cui chiede di investire fa riferimento a una società in un paradiso fiscale dei Caraibi. I siti di scommesse in cui si chiede di aprire una posizione sono parecchi. E gli utenti non sempre soddisfatti: uno di loro ha raccontato a Fanpage.it come è stata la sua esperienza.

Come funziona la cripto di Fabrizio Corona

Il progetto deve essere ancora lanciato. Per ora è stato aperto solo un gruppo Telegram che mentre scriviamo questo articolo ha già oltre 800 iscritti. Un po’ di informazioni però sono già chiare. La prima è che si tratta di un token digitale, non una coin. La seconda è che si appoggerà su Solana, la stessa piattaforma usata da Donald Trump per lanciare la sua $TRUMP.

Per spiegarla in modo molto semplice, la differenza tra coin e token digitali è che le coin hanno una blockchain proprietaria mentre i token si rifanno a una blockchain già esistente. Meme Coin invece è un termine più gergale, si riferisce a monete che fanno riferimento a meme o celebrano personaggi. La più famosa è Doge Coin, la moneta digitale con il cane Doge come simbolo. Spesso citata da Elon Musk.

Il problema delle Meme Coin

Nel gruppo Telegram dedicato a questo progetto vengono già pubblicate le guide in pdf per come prepararsi all’acquisto della cripto. Quali saranno le condizioni, il prezzo e soprattutto l’andamento lo vedremo in futuro. Per capire però quanto possa essere stabile una meme coin la cosa migliore è guardare ai casi passati. Partiamo da quelli recenti. Il lancio è avvenuto il 18 gennaio. Nelle prime ore $TRUMP veniva scambiata per 8 dollari. Il 19 gennaio era arrivata a quasi 74 dollari. Dopo 24 ore è cominciato il crollo. Adesso viene scambiata per 17 dollari.

Altri esempi? La meme coin di Melania è arrivata a 13 dollari per poi crollare a poco più di un dollaro. Insomma, non sono esattamente cripto stabili. Nel gergo cripto le meme coin vengono chiamate anche con un altro nome che forse chiarisce meglio il loro valore: shitcoin, tradotto senza troppe pinze “monete di m**da”. L’ultimo scandalo noto è quello di $HAWK, la meme coin lanciata da Haliey Welch, la ragazza del meme Hawk tuah. Il valore complessivo di $HAWK è salito a 490 milioni di dollari per crollare a 25 milioni di dollari. Chi guadagna da tutto questo? Di solito chi le lancia.