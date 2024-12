L’influencer Hawk Tuah Girl accusata di aver truffato i fan con la sua memecoin: cosa è successo

video suggerito

Le memecoin sono criptovalute che cercano di capitalizzare sui meme diventati virali sui social, tra le più famose la Dogecoin, sostenuta da Elon Musk, e Pepe. I memecoin sono però considerati altamente volatili e rischiosi dagli investitori crittografici, dipendono infatti dalle fluttuazioni delle tendenze sui social.

A cura di Elisabetta Rosso

Haliey Welch, 22 anni, conosciuta come “Hawk Tuah Girl”, è diventata virale grazie a un'onomatopea, creato un podcast e lanciato il 4 dicembre una criptovaluta meme chiamata $HAWK. Considerata la sua popolarità, ha 2,5 milioni di followers su Instagram e 400.000 su X, la moneta digitale ha suscitato molto interesse e infatti poco dopo il lancio la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto 490 milioni di dollari. Poi, però, è precipitata.

Secondo diversi analisti la moneta di Welch è stata lanciata come parte di uno schema di pump-and-dump, avviene quando il valore di un asset, in questo caso una criptovaluta, viene rapidamente gonfiato e poi venduto, causando il crollo del valore. Pochi minuti dopo il suo lancio, infatti, la moneta di Welch è precipitata di oltre il 90%. Il giornalista di cripto Coffeezilla ha anche accusato Welch e il suo team di insider trading.

Il lancio della criptovaluta $HAWK

Mercoledì 4 dicembre, alle 22.00, Hawk ha lanciato sulla blockchain di Solana la sua moneta digitale, la sua capitalizzazione di mercato dopo pochi minuti ha raggiunto 490 milioni di dollari. In 20 minuti però è crollata a 60 milioni. Il giorno successivo al lancio la criptovaluta, secondo DexScreener, è scesa a 28,4 milioni. Gli investitori stanno presentando reclami alla Securities and Exchange Commission.

Coffeezilla, il suo vero nome è Stephen Findeisen, ha spiegato: “Questo è uno dei lanci più miserabili e orribili che abbia mai visto in vita mia”. Ha poi aggiunto: "Purtroppo in situazioni come questa stanno principalmente prendendo di mira i fan reali che non sono mai stati coinvolti nello spazio crittografico prima". Welch ha negato qualsiasi vendita o attività di insider per conto del suo team o di qualsiasi entità affiliata. Non è chiaro se il crollo avrà conseguenze legali e al momento non ci sono prove di illeciti.

Chi è Haliey Welch e perché ha lanciato una memecoin

Welch è diventata virale sui social come Hawk Tuah girl, l'onomatopea Hawk Tuah vuole imitare il suono di qualcuno che spunta. È stata ripresa durante un'intervista per strada caricata poi su TikTok a giugno, e il verso "hawk tuah" l'ha trasformata in una celebrità dei social. Welch ha cavalcato l'onda lanciando a settembre il podcast Talk Tuah e poi la sua moneta digitale, una memecoin, a inizio dicembre, presentandola come "un ottimo modo per far interagire e riunire tutti i fan e la comunity".

Le memecoin sono criptovalute che cercano di capitalizzare sui meme diventati virali sui social, tra le più famose la Dogecoin, sostenuta da Elon Musk, e Pepe. I memecoin sono però considerati altamente volatili e rischiosi dagli investitori crittografici, dipendono infatti dalle fluttuazioni delle tendenze sui social. Carol Alexander, professore di finanza alla Sussex University,ha spiegato alla BBC: "Molti giovani investono in monete meme, e molti di loro stanno perdendo denaro."