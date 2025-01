video suggerito

Trump lancia la sua moneta, la cripto $TRUMP vale già miliardi di dollari: è forse una truffa? Nelle ultime ore gli account ufficiali di Donald Trump hanno lanciato $TRUMP, una meme coin basata sulla piattaforma Solana e creata per celebrare l’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Qualche utente chiede se sia una truffa, anche ai danni del presidente eletto. Al momento però non ci sono inidizi certi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’interesse di Donald Trump verso le criptovalute era noto. Il 9 giugno a San Francisco ha annunciato che in caso di elezione sarebbe diventato il primo Cripto President. Dopo la sua elezione bitcoin ha superato per la prima volta nella sua storia il tetto dei 100.000 dollari. Giusto poche ore Reuters ha anticipato che i primi ordini esecutivi serviranno proprio dedicati alle cripto.

Quello che forse era meno atteso era il rilascio di una criptovaluta ufficiale. La cripto, o meglio la cripto meme, si chiama $TRUMP. È stata lanciata da poche ore e ovviamente il suo valore sta già volando. Secondo Coin Market Cup, il portale che monitora l’andamento delle cripto nel mondo, siamo attorno ai 6 miliardi di dollari.

Come funziona $TRUMP, la criptovaluta di Donald Trump

Il lancio della cripto $TRUMP è avvenuto su X e su Truth, il social non fortunatissimo lanciato dallo stesso Trump: “È tempo di celebrare tutto ciò che rappresentiamo: VINCERE! Unisciti alla mia speciale Trump Community”. Da qui il post rimanda a una landing page in cui un Trump molto più magro di come lo conosciamo invita ad acquistare la sua meme coin. In gergo si chiamano così le cripto nate per celebrare qualcosa, forse il caso più famoso è quello di Dogecoin.

La cripto di Trump si può acquistare con carta di credito oppure direttamente con altre cripto. Non ha una struttura autonoma ma si appoggia su Solana, piattaforma di Blockchain. Secondo le informazioni fornite dal portale ora verranno rilasciati solo 200 milioni di $TRUMP ma in futuro si dovrebbe arrivare a un miliardo.

Questo passaggio è interessante per monitorare i guadagni. Al momento vuol dire quindi che è stato rilasciato solo il 20% delle monete che fanno parte del progetto. Il restante 80% è in mano alla CIC Digital LLC e alla Fight Fight Fight LLC, entrambe legate alla Trump Organization.

I dubbi sulla truffa di $TRUMP

La domanda è lecita. Abbiamo già visto in passato delle campagne di phishing basate proprio sulle meme coin lanciate da profili social di personaggi noti hackerati. Anche il portale Coin Central si pone la domanda e spiega: “Se gli account di Trump fossero stati hackerati, questa potrebbe diventare la truffa più sofistica nella storia delle cripto”.

Per adesso, scrive Coin Central, una direzione dovrebbe esserci: “Le prove sembrano orientate verso la legittimità, ma nel mondo delle criptovalute le apparenze possono ingannare”. Forse non solo nel mondo delle criptovalute.