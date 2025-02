video suggerito

Elon Musk cambia nome: anche questa volta è un meme volgare, che ridere Elon Musk ha cambiato il nome del suo profilo X (fu Twitter). Questa volta ha deciso di chiamarsi Harry Bolz. La scelta è nata dopo che negli ultimi giorni si è aperto un caso su un suo collaboratore, Edward "Big Balls" Coristine, a cui è stato affidato un incarico molto delicato nonostante la scarsa esperienza.

A cura di Valerio Berra

Elon Musk cambia nome su X. L’uomo più ricco del mondo, il braccio armato di Donald Trump per smantellare il deep state e ridurre la spesa pubblica, l’imprenditore che ha costruito il successo di Tesla e SpaceX ha deciso di giocare ancora con un meme degno dei peggiori angoli dei social. Questa volta si chiama Harry Bōlz, qualcosa che assomiglia a Hairy Balls. Vi lasciamo immaginare la traduzione.

Non è la prima volta. A fine dicembre aveva scelto di chiamarsi Kekius Maximus, un nome a metà tra un meme diffuso negli ambienti nerd e la sua passione per l’impero romano. Questa volta l’origine di Harry Bōlz è legata alle polemiche sollevate in diversi ambiti per il suo incarico al DOGE, il Dipartimento per l’Efficenza del Governo voluto da Donald Trump e affidato a Elon Musk.

Il caso di Edward “Big Balls” Coristine

Una delle critiche fatte a Elon Musk e al suo progetto DOGE è quello di aver scelto persone inesperte per un lavoro che prevede l’analisi e il taglio di settori delicati della spesa pubblica. Nelle ultime ore è montato il caso di Edward Coristine, un ragazzo noto sui social come Big Balls. Anche qui, lasciamo a voi la traduzione. Coristine è stato assegnato allo State Department’s Bureau of Diplomatic Technology. In pratica, come spiegano i giornalisti del Washington Post, si tratta di un hub in cui vengono gestite le tecnologie che regolano l’apparato burocratico legato a Washington.

Secondo Bloomberg News, Coristine ha una breve esperienza a Neuralink, la società di Musk che lavora sui chip da impiantare nel cervello umano. Nel suo lavoro precedente però sarebbe stato licenziato per aver fatto trapelare informazioni riservate. Non esattamente una buona premessa per ricoprire incarichi delicati nella macchina amministrativa degli Stati Uniti. Proprio in questi giorni DOGE sta lavorando per smaltire buona parte del programma USAID, un'agenzia che si occupa di progetti umanitari.

