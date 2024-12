video suggerito

Elon Musk sceglie di cambiare nome: perché ora si chiama Kekius Maximus Elon Musk ha cambiato nome su X. Ora si chiama Kekius Maximus e ha come avatar una rana vestita come un soldato romano. La scelta parte da un meme, ma dietro c"è molto di più. La rana Pepe era un meme caro all'alt-right ai tempi della prima campagna presidenziale di Donald Trump.

A cura di Valerio Berra

Un po’ meme, un po’ nerd, un po’ Antica Roma, un po’ alt – right. L’ultima scelta di Elon Musk incrocia alcuni dei mondi tra cui l’uomo più ricco del mondo si è mosso negli ultimi anni. Su X (fu Twitter) ha deciso di cambiare nome e chiamarsi Kekius Maximus. Non solo. Ha anche cambiato l’immagine profilo, scegliendo un’illustrazione creata probabilmente dall’intelligenza artificiale con Pepe The Frog vestito (circa) da soldato romano con in mano un controller per i videogiochi.

Ma da dove arriva Kekius Maximus? Elon Musk ha una passione per i videogiochi, che ultimamente è sempre più esposta sul suo profilo X. Un po’ come quella per i partiti tedeschi di destra con simpatie estremiste ma questa volta con meno conseguenze sul piano geopolitico. Dopo lunga stagione con Diablo 4, dove sembra abbia ottenuto ottimi risultati anche a livello competitivo, ora sembra che il suo nuovo interesse sia Path of Exile 2.

Le origini di Kekius Maximus

Path of Exile 2 è un videogioco appena nato, si può entrare in Early Access giusto da inizio dicembre. È il sequel di Path of Exile, un videogioco di ruolo sviluppato da Grinding Bear Game nel 2013 e ambientato in un mondo dark fantasy. Il 31 dicembre Elon Musk ha spiegato che Kekius Maximus avrebbe raggiunto il “livello 80 di Path of Exile 2”. Postando insieme alla dichiarazione la rana Pepe vestita da gladiatore. Prima ancora si può vedere che la formula Kekius Maximus era stata pubblicata dall'account DogeDesign, insieme alla foto di Musk con Pepe The Frog.

L’alter ego deve aver divertito Musk, almeno quanto basta per farlo diventare il suo nome ufficiale sulla piattaforma. Ma da dove arriva questa rana? La storia di Pepe è complessa. Anche se adesso questa rana dai tratti antropomorfi si vede spesso sul web, le sue origini sono da cercare su 4chan, il forum senza regole che nel bene e nel male ha segnato la storia delle piattaforme social.

Di base è un meme apolitico ma nel tra il 2015 e il 2016 è diventato almeno negli Stati Uniti una delle immagini preferite dagli utenti che fanno riferimento all’alt-right, la corrente di estrema destra che in quegli anni faceva riferimento a Steve Bannon. Il nome Kekius Maximus invece è un mix tra il gergale Kek e Maximus Decimus Meridius, protagonista del film Gladiatore. Kek è una parola che vuol dire di base “Ahahah” ma che anche, qui, è diventato un meme dell’alt-right.