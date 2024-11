video suggerito

Il primo risparmio di Musk per Trump: chiama i giovani geni americani a lavorare gratis per il Doge Con un post su X il miliardario sta cercando di reclutare “rivoluzionari del governo con un QI super elevato”, disposti a lavorare più di 80 ore a settimana senza alcuna retribuzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Elon Musk ha annunciato un taglio di 2 milioni di bilioni di dollari alla spesa pubblica nessuno aveva considerato che avrebbe cercato manodopera gratis. Il miliardario insieme Vivek Ramaswamy, imprenditore biotech, è stato nominato a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa. L'obiettivo del Doge è smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni eccessive, le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali. Un'impresa non semplice, che molti hanno accolto con scetticismo, secondo gli esperti infatti sarebbe già un'impresa per Musk ridurre la spesa pubblica di 200 miliardi di dollari.

La prima mossa di Musk per il suo nuovo dipartimento è stata annunciata su X: "Abbiamo bisogno di rivoluzionari del governo con un QI super elevato", disposti a lavorare più di 80 ore a settimana senza alcuna retribuzione, "se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo CV. Elon & Vivek esamineranno l'1% dei candidati migliori". Il miliardario ha poi aggiunto: "In effetti, questo sarà un lavoro noioso, creerà un sacco di nemici e il compenso sarà pari a zero".

Cos'è il Doge e quali sono gli obiettivi di Musk

I "rivoluzionari con un QI super elevato" lavoreranno per il Doge. Il dipartimento non sarà un'agenzia governativa, Musk e Ramaswamy, infatti, offriranno alla Casa Bianca "consigli e indicazioni" e collaboreranno con l'Office of Management and Budget per guidare una riforma strutturale su larga scala e "creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima", ha spiegato Trump. Il dipartimento dovrà ridurre la spesa pubblica, "taglieremo di 2 milioni di bilioni di dollari", ha promesso Musk.

Il nome non è casuale, l'acronimo Doge, infatti, è un chiaro riferimento al meme di Shiba Inu e alla criptovaluta Dogecoin, promossa da Musk. L'obiettivo, ha spiegato Trump, è concludere il progetto entro il 4 luglio 2026, "un governo più piccolo e più efficiente sarebbe stato un regalo al Paese nel 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza". Non è chiaro quale sarà il compito dei candidati, non viene infatti specificato nel post dove compaiono solo le ore previste, 80 a settimana, e il compenso pari a zero.

Perché è quasi impossibile il Doge raggiunga i suoi obiettivi

Per tagliare il bilancio di 2 bilioni di milioni in un anno Musk dovrebbe eliminare diversi servizi governativi, tra questi assistenza sanitaria, aiuti per l'alloggio, e potrebbe erodere i finanziamenti per la difesa o la previdenza sociale. "L'idea che si possano tagliare 2 trilioni di dollari in programmi inutili e dispendiosi è assolutamente assurda", ha spiegato Brian Riedl del Manhattan Institute, think tank di centro-destra. Assurdo e pericoloso.

Nell'anno fiscale 2024, il governo degli Stati Uniti ha speso oltre 6,75 bilioni di milioni di dollari, secondo il Dipartimento del Tesoro. Per raggiungere il suo obiettivo Musk dovrebbe trovare un modo per eliminare circa un terzo di tutta la spesa federale. L'ex Segretario al Tesoro Larry Summers, ha spiegato che Musk sarebbe fortunato a trovare 200 miliardi di dollari di tagli al bilancio federale, "considerando che le possibilità di ridurre gli sprechi sono limitate". Glenn Hubbard, economista ed ex preside della Business School della Columbia University, ha spiegato che è "matematicamente impossibile trovare 2 milioni di bilioni di dollari." E arruolare giovani rivoluzionari super intelligenti non sarà sufficiente.