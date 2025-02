video suggerito

Il video di Trump che lecca i piedi a Musk proiettato negli uffici federali: la protesta fatta con l'IA Sui televisori della caffetteria che si trova nella sede del Department of Housing and Urban Development (HUD) è stato proiettato un video di Donald Trump e Elon Musk generato con l'intelligenza artificiale. Nel video si vede Donald Trump impegnato a baciare i piedi di Elon Musk.

A cura di Valerio Berra

Gli adesivi da attaccare sulle Tesla. I finti cartelloni pubblicitari. Gli utenti che scelgono di abbandonare X per scrivere su Bluesky. I gruppi organizzati che entrano nei concessionari di Tesla per attaccare manifesti sulle macchine, è successo anche a Milano. Le proteste contro Elon Musk stanno assumendo forme diverse, forse anche a seconda del motivo da cui partono. Quella che arriva dagli schermi delle agenzie federali è sicuramente la più disturbante.

Nella sede del Department of Housing and Urban Development (HUD) degli Stati Uniti a Washington è stato trasmesso un video generato con l’intelligenza artificiale. I protagonisti sono Donald Trump e Elon Musk. Musk è steso sul divano, a piedi nudi. Trump gli sta baciando i piedi. Il video ha davanti una scritta: Long Live the Real King, Lunga Vita al Vero Re. È stato proiettato nella caffetteria della sede dell’HUD.

Da dove arriva il video di Elon Musk e Donald Trump

Dal minuto zero del suo mandato Donald Trump ha iniziato con Elon Musk un processo di smaltimento del sistema burocratico degli Stati Uniti che è passato attraverso diversi interventi. Musk ha un suo dipartimento, il DOGE e sta lavorando per ridurre le risorse che vengono assegnate alla macchina federale. Tagli spesso fatti con la motosega, come nel caso dell’USAID. Motosega che d’altronde Musk esibisce anche sul palco.

Non è chiaro chi abbia creato il video e nemmeno chi l’abbia diffuso sulla rete di televisioni dell’HUD. Il video è andato in loop per diversi minuti. La giornalista Marisa Kabas ha spiegato che il personale non è riuscito nemmeno a capire come spegnere li televisori: “Lo staff dell’edificio ha mandato degli addetti su ogni piano per staccare la spina a tutte le TV”. La storia è stata confermata anche da Jeff Stein, reporter del Washington Post.