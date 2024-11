video suggerito

Ora le Tesla hanno un nuovo adesivo: “L’ho comprata prima che diventasse pazzo” Il giorno dopo le elezioni statunitensi i proprietari delle Tesla hanno deciso di compare adesivi con sopra slogan contro il miliardario, molti si vergognano di guidare le auto in pubblico e stanno pensando di venderle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è chi ha comprato una Tesla prima delle elezioni, e chi l'ha fatto dopo. Molti clienti che appartengono alla prima categoria si sono pentiti e ora si vergognano di guidare l'auto di Elon Musk. Il miliardario infatti si è schierato apertamente a favore di Trump. Ha saltato sul palco, creato meme e donato più di 119 milioni di dollari all'America PAC, un comitato di azione politica per supportare il partito repubblicano. Il suo sostegno è stato stato anche riconosciuto pubblicamente da Trump, che durante il suo discorso ha definito Musk "una delle persone più importanti nel Paese” e gli ha affidato la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge).

Non è un caso che il giorno dopo le elezioni diversi proprietari di una Tesla abbiamo deciso di acquistare gli adesivi anti-Musk. "Le vendite sono davvero aumentate. La gente ha visto un supercattivo miliardario comprarsi un posto nell'amministrazione e questo li ha irritati, il giorno successivo alle elezioni ha segnato il numero più alto di vendite", ha raccontato al Guardian Matt Hiller, dipendente di un acquario alle Hawaii che vende online adesivi contro Musk.

A cosa servono gli adesivi anti-Musk

Hiller ha creato gli adesivi l'anno scorso. Voleva comprarsi una Tesla, poi ha cambiato idea, "Elon Musk su X dava voce a persone orribili e ne silenziava altre", ha spiegato, e così ha deciso di creare una serie di adesivi pensati per chi aveva comprato una Tesla e poi se ne era pentito. Gli ordini stanno aumentando, secondo Hiller.

Usa slogan come "Anti Elon Tesla Club" o "L'ho comprato prima che Elon impazzisse", o una foto di Musk truccato da clown con la didascalia "Space Clown". "La gente continua a dirmi che pensa di poter guidare di nuovo le sue Tesla con questi adesivi", ha spiegato Hiller. "I clienti sono scossi. È davvero un sollievo vedere che sono anche loro scioccati".

Hiller non è l'unico a vendere merchandising contro Musk, anche Stacey Davis, proprietario di una Tesla, ha iniziato a vendere adesivi per paraurti contro il miliardario circa un anno fa. "Sento che le persone volevano far sentire la propria voce in qualche modo, anche passivamente", ha spiegato Davis. Le vendite su Etsy sono aumentate dell'800% il giorno dopo le elezioni. "Elon ha iniziato a non allinearsi con ciò in cui credo e ha iniziato a essere davvero strano".

Il nuovo volto di Elon Musk che non piace ai clienti di Tesla

Musk da eccentrico miliardario è da sempre considerato una figura controversa. Eppure prima era visto (tra le altre cose) un pioniere della tecnologia e un paladino ambientale che definiva il cambiamento climatico "la più grande minaccia che l'umanità deve affrontare in questo secolo, fatta eccezione per l'intelligenza artificiale". Ora si è schierato con l'uomo che vorrebbe far uscire (e ha già fatto uscire durate il primo mandato) gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi.

Non sorprende quindi che i clienti liberal di Tesla ora si vergognino a guidare le auto di Musk. "Pensavo che Elon stesse facendo progredire il nostro Paese, ma si è rivelato una persona piuttosto malvagia. È spaventoso che un uomo così ricco si sia avvicinato alla politica", ha detto al Guardian Mika Houston, insegnante di ginnastica di Las Vegas che ha acquistato tre anni fa una Tesla Model 3.

"Amo ancora la mia auto, ma quando la guido mi chiedo se sto approvando quel tipo di comportamento. Mi vergogno a guidare questa macchina dopo le elezioni, pensando all'uomo che c'è dietro", ha aggiunto Houston, che ha comprato un magnete "Anti Elon Tesla Club" per la sua auto e ora sta pensando di venderla.

Anche Pamela Perkins, fotografa della Silicon Valley in California e proprietaria di una Model Y, sta pensando di mettere in vendita la sua Tesla. "C'è stato un periodo in cui pensavo che Elon Musk fosse un genio, ma poi tutto è degenerato. Molte persone mi hanno chiesto se venderò l'auto, ho un amico che stava per prendere una Tesla ma ha deciso di non farlo per colpa sua."