video suggerito

Tesla paga le colpe di Elon Musk: perché sono crollate le vendite delle sue auto Tesla ha sta perdendo terreno sul mercato europeo. A gennaio le vendite della casa automobilistica sono diminuite non solo in Germania ma anche in Gran Bretagna e in Francia, i tre maggiori mercati europei per le auto elettriche. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è la prima volta che Tesla deve fare i conti con le dichiarazioni politiche di Elon Musk. Le vendite in Germania sono crollate del 59% a gennaio. Non stupisce, il miliardario è entrato a gamba tesa nella politica del Paese. Ha dichiarato che i tedeschi si sono "concentrati troppo sulle colpe del passato" (il riferimento è al nazismo), ha appoggiato il partito di estrema destra anti-immigrazione Alternative für Deutschland (AfD), e intervistato in diretta su X ad Alice Weidel, leader del partito.

Tesla ha sta perdendo terreno sul mercato europeo. A gennaio le vendite della casa automobilistica sono diminuite non solo in Germania ma anche in Gran Bretagna e in Francia, i tre maggiori mercati europei per le auto elettriche.

Il crollo di Tesla

In Germania, sede dell'unica fabbrica Tesla in Europa, sono stati immatricolati solo 1.277 nuovi veicoli Tesla a gennaio ha spiegato l'Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici. I tedeschi si sono rivolti a case automobilistiche nazionali e cinesi per le auto elettriche, che hanno registrato un aumento del 54 percento della domanda a gennaio.

Leggi anche Perché Elon Musk ora vuole il Vecchio Continente: Make Europe Great Again è solo il primo passo

Anche in Francia le vendite sono crollate del 63 percento rispetto al 2024 e del 12 percento invece in Gran Bretagna. Non stupisce. Musk ha scritto su X che gli Stati Uniti dovrebbero liberare il Regno Unito dal suo governo tirannico, ha anche sostenuto apertamente Tommy Robinson, attivista anti-Islam britannico ed ex membro del British National Party, partito neofascista e nazionalista bianco.

In Svezia, invece lo sciopero dei meccanici contro Tesla continua per il secondo anno, e la domanda di auto è crollata del 44 percento a gennaio, mentre in Norvegia le vendite sono calate del 38 percento.

Anche negli Stati Uniti non va così bene per Tesla

C'è stato un calo negli Stati Uniti, anche se meno ripido rispetto al crollo del mercato europeo. In California (il più grande mercato automobilistico degli Stati Uniti) per esempio si stanno vendendo meno auto elettriche. Le immatricolazioni di nuovi veicoli Tesla sono diminuite dell'11,6 percento nel 2024, nonostante le vendite complessive di auto e camion elettrici siano aumentate dell'1,2 percento, secondo la California New Car Dealers Association.

"L'influenza di Musk sul marchio sta diventando sempre più polarizzante, spingendo molti acquirenti a guardare altrove", ha affermato Ginny Buckley, CEO di Electrifying.com, sito web di recensioni di veicoli elettrici. "Con oltre 130 modelli EV mainstream ora disponibili nel Regno Unito, rispetto ai soli 25 del 2020, la concorrenza non è mai stata così agguerrita e Tesla sta già sentendo la pressione".