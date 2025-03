video suggerito

"Sono auto naziste": i fanboy di Musk stanno rivendendo le Tesla che avevano comprato Basta guardare i numeri per accorgesti come il coinvolgimento politico di Musk stia influenzando i suoi affari. Le vendite di Tesla sono crollate nell'ultimo anno, e chi aveva già un veicolo ha deciso di venderlo in segno di protesta.

A cura di Elisabetta Rosso

"Quando ho comprato la mia Model 3, da fanboy di Tesla ero davvero entusiasta", poi però a febbraio Filipos decide di cambiarla con un'Acura. L'ha fatto dopo che Musk si è schierato con Trump, appoggiato il partito di estrema destra anti-immigrazione Alternative für Deutschland (AfD), e fatto sul palco un saluto nazista. "Dopo tutto quello che era successo non volevo più essere associato a queste cose orribili, a Musk", ha raccontato al Guardian. "Quando possiedi un veicolo del genere, stai facendo pubblicità, e allora ho deciso di venderlo".

Filipos non è l'unico, ormai c'è un prima e un dopo per i clienti Tesla. Lo spartiacque coincide con l'ingresso di Musk in politica. Molti fan di Tesla stanno voltando le spalle all'azienda, infatti le vendite dell'azienda sono crollate, e chi ha già acquistato un'auto cerca di sbarazzersene. C'è chi vende azioni, macchine e chi annulla i contratti di leasing pur di non essere associato a Musk. Non a caso molte mail per il recesso del contratto iniziano con: "Il tuo capo è un nazista".

Come è iniziato il movimenti anti-Musk

Su Reddit, TikTok, Instagram e Facebook gli utenti stanno prendendo le distanze da Tesla e da Musk. C'è chi scrive: "vediamo le auto naziste", chi si scatta una foto mentre fa il dito medio all'auto, e chi pubblica ricevute per dimostrare di aver venduto le azioni di Tesla. Anche la cantante Sheryl Crow ha pubblicato un video su Instagram mentre salutava il suo veicolo che veniva portato via su un camion: "Arriva il momento in cui devi decidere con chi sei disposto ad allinearti. Addio Tesla", si legge nella didascalia,

Questo movimento di protesta anti-Musk ha preso forma durante l'estate 2024, quando i proprietari di Tesla hanno iniziato ad attaccare adesivi sui paraurti delle proprie auto con la scritta: "L'ho comprata prima che Elon impazzisse", "Anti Elon Tesla Club", o una foto di Musk truccato da clown con la didascalia "Space Clown". Le vendite di questi adesivi su Etsy sono aumentate dell'800% il giorno dopo le elezioni.

"Le vendite sono esplose. La gente ha visto un supercattivo miliardario comprarsi un posto nell'amministrazione e questo li ha irritati, il giorno successivo alle elezioni ha segnato il numero più alto di vendite", ha raccontato al Guardian Matt Hiller, dipendente di un acquario alle Hawaii che vende online adesivi contro Musk.

Le vendite di Tesla stanno crollando

Basta guardare i numeri per accorgesti come il coinvolgimento politico di Musk stia influenzando i suoi affari. Le vendite di Tesla sono crollate nell'ultimo anno. In California, il più grande mercato statunitense per i veicoli elettrici sono diminuite del 12%, le immatricolazioni delle nuove auto dell'11,6%, secondo la California New Car Dealers Association , nonostante le immatricolazioni complessive di veicoli elettrici siano cresciute nello stato.

In Europa, Tesla ha subito un colpo ancora più duro. Le vendite in Germania sono crollate del 59% a gennaio. Non stupisce, il miliardario è entrato a gamba tesa nella politica del Paese. Ha dichiarato che i tedeschi si sono "concentrati troppo sulle colpe del passato" (il riferimento è al nazismo), ha appoggiato l'Alternative für Deutschland (AfD), e intervistato in diretta su X ad Alice Weidel, leader del partito. Anche in Gran Bretagna e Francia sono diminuite le vendite. In Svezia, invece, continua lo sciopero dei meccanici contro Tesla per il secondo anno di fila, e la domanda di auto è crollata del 44 percento a gennaio, mentre in Norvegia le vendite sono calate del 38 percento.