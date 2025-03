Crolla la cripto di Corona, chi ha investito si pente. Lui: “Chi compra viene al mio compleanno”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

“Ciao, ci sono novità sull’entrata di Fabrizio nel canale?”. “Siamo in attesa”. Ormai sono pochi i messaggi che arrivano dagli oltre 6.000 membri che fanno parte del gruppo $CORONA – Official Community. Doveva essere il centro logistico del progetto: una criptovaluta, tecnicamente un token digitale, dedicato a Fabrizio Corona. Se avete perso le puntate precedenti, vi lasciamo qui tutte le fasi del lancio.

In gergo queste cripto si chiamano memecoin, o shitcoin. Sono cripto che hanno un valore praticamente nullo. O meglio, la maggior parte delle volte hanno un valore che si impenna nel momento del lancio e poi crolla subito. Anche la memecoin lanciata da Donald Trump ha seguito lo stesso decorso. Di solito queste memecoin sono legate a operazioni finanziarie poco chiare.

Nel caso di $CORONA però c’è un elemento che si aggiunge. Nelle ultime settimane siamo stati nelle chat della community di persone che hanno deciso di investire in questo progetto, lanciato a fine febbraio sui canali ufficiali di Fabrizio Corona. Ci sono migliaia di utenti che cercano di interagire per capire se i loro investimenti sono persi per sempre o se prima o dopo Corona troverà un modo per risollevare il progetto.

Il crollo della moneta: quanto vale ora $CORONA

Partiamo dal valore di $CORONA. I dati della piattaforma Coin Market Cap sono abbastanza chiari. $CORONA ha avuto tre momenti in cui il suo valore è cresciuto davvero. Il lancio, come spesso succede, una prima cavalcata che l’ha portata sulla soglia degli 800.000 dollari di capitalizzazione totale, poi il crollo fino a 300.000 dollari, ancora una crescita, ancora un crollo e poi una lenta agonia.

Ora il valore totale di $CORONA si aggira sui 49.000 dollari. Praticamente ha perso il 93% del suo valore massimo. I soldi bruciati sono parecchi. E guardando alle operazioni dei wallet che hanno acquistato $CORONA capiamo che si tratta soprattutto di piccoli investimenti. C’è solo un caso sospetto, come segnalato dal portale Decripto: nei minuti iniziali un unico wallet è riuscito a incassare 78.000 dollari.

Le chat che aspettano Fabrizio Corona

Intanto nel gruppo Telegram dedicato al progetto si consuma un dramma. Questo doveva essere il gruppo dedicato agli investitori, quelli che comprano e vogliono sostenere il progetto. Le memecoin si basano sull’attenzione, avere utenti che ne parlano è fondamentale. Meglio se si tratta di personaggi famosi.

Nei primi giorni amministratori del gruppo, coperti da nickname, avevano spiegato da subito che dietro $CORONA c’era un piano marketing molto chiaro. La meme coin doveva essere lanciata da altri influencer, così da aumentare il volume di voci attorno. Parliamo di profili da milioni di follower, come quello di Jérôme Boateng, calciatore da 9,5 milioni di follower.

Alla fine la criptovaluta di Fabrizio Corona non è stata rilanciata da nessuno dei profili annunciati. Gli amministratori hanno cambiato strategia e nel gruppo è cominciata la stagione dei raid: veniva chiesto agli utenti di andare a ripubblicare annunci su $CORONA nei profili social di possibili investitori. Molto rumore per nulla. La memecoin ha continuato a perdere di valore.

Negli ultimi giorni è iniziata un nuovo psicodramma. Visto il crollo della cripto, gli amministratori hanno promesso che il marketing verrà gestito direttamente da Fabrizio Corona. Hanno promesso la sua entrata nel gruppo come amministratore, assicurato che sarà direttamente lui a curarsi di tutti gli aspetti. Alla fine non solo Corona non si è ancora visto ma i rilanci dai social di Corona sono sempre più diradati. La Consob è ha chiesto di chiudere le attività. E l’account su X che doveva essere al centro della strategia di marketing è fermo dal 3 marzo.

La mossa del compleanno

L’unico segnale in tutto questo è l’invito al compleanno di Fabrizio Corona. Sul gruppo ufficiale è stato fatto un annuncio che sicuramente ripagherà tutti gli utenti delle loro perdite: che non ha mai venduto la moneta acquistata, nonostante il crollo, sarà invitato al compleanno di Corona. Sperando che almeno offra da bere.

