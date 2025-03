video suggerito

Fabrizio Corona in fuga dalla sua cripto, cancella le chat e lascia gli utenti: "Annullate le attività" Fabrizio Corona chiude anche il progetto della memecoin $CORONA. Il copione è molto simile a quello che ha scandito gli ultimi passaggi de Progetto Corona: i messaggi nel gruppo Telegram sono stati cancellati, è stato annunciato il blocco delle attività di marketing e non è chiaro cosa succederà agli utenti che hanno investito nel progetto.

A cura di Valerio Berra

Anche questa volta siamo arrivati all’atto finale. Fabrizio Corona sta smantellando la cripto lanciata con tanto rumore nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Ricordiamo sue parole: “Lancerò la mia memecoin. Forse è una provocazione, forse è una rivoluzione. Ma non per tutti”. Alla fine $CORONA non è stata niente di tutto questo e forse la formula giusta per definirla la troverà la Procura di Milano. O la Consob, dipende chi arriva prima.

Come riporta Repubblica ora su questa cripto, esattamente token digitale, è stato aperto un fascicolo di indagine. Per ora non ci sono indagati e non sono nemmeno chiare le ipotesi di reato. Nel dubbio Corona ha deciso di smantellare tutto. Nei link sotto la sua biografia di Instagram c’è ancora il collegamento del canale ufficiale di $CORONA ma dentro tutti i contenuti sono stati cancellati. Insomma una dinamica molto simile a quella del Progetto Corona.

La reazioni nelle chat degli utenti

Oltre al canale ufficiale di $CORONA, dopo il lancio di questa meme coin è stata creata anche un secondo gruppo Telegram che doveva servire per ospitare la community. È qui che è arrivata la comunicazione chiara che Fabrizio Corona non avrebbe più partecipato al progetto. Riportiamo la nota dei moderatori: “Questa mattina abbiamo appreso dai principali quotidiani che la Procura di Milano ha aperto un’indagine riguardante la meme coin. A seguito di questa situazione, siamo costretti ad annullare tutte le collaborazioni e le attività previste con Fabrizio Corona per ovvi motivi legali e reputazionali”.

Cosa succede ora a $CORONA

La cripto non chiude. Per ora. Però viene spiegato che Corona non avrà più un ruolo nella sua promozione. Come raccontavamo giusto un paio di giorni fa anche senza l’intervento della procura, il destino di questo progetto era già segnato. $CORONA dopo un paio di movimenti aveva perso praticamente tutto il suo valore e la grande mossa di rilancio pensata da Corona è stata invitare gli utenti che avevano acquistato più cripto alla sua festa di compleanno.

In chat gli utenti cercano di farsi forza, anche perché molti di loro hanno acquistato davvero questa cripto, anche nei giorni scorsi. I moderatori spiegano di non aver mai avuto interazioni dirette con Corona. Qualcuno spera nel futuro: “Sono più che convinto che Fabrizio un giorno tornerà….”. Chissà se l’invito alla festa di compleanno è ancora valido. Almeno una fetta di torta, su.

TELEGRAM | L'annuncio dei moderatori della community Telegram