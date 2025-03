video suggerito

Fonti stampa: la cripto di Fabrizio Corona finisce sotto indagine, cosa rischia adesso Secondo fonti media la procura di Milano ha aperto un fascicolo su $CORONA, la memecoin lanciata da Fabrizio Corona a fine febbraio. Al momento non ci sono indagati e non sono chiari i reati ipotizzati. Nei giorni dopo il lancio la cripto aveva raggiunto un valore totale di 800.000 dollari, per poi crollare subito dopo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Secondo i giornalisti Ilaria Carra e Rosario Di Raimondo di Repubblica, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per indagare su $CORONA, la criptovaluta lanciata da Fabrizio Corona a fine febbraio. Tecnicamente, come abbiamo spiegato, si tratta di un token digitale. La storia della cripto la trovate su Fanpage.it. Il progetto non ha avuto un percorso sereno. Prima è arrivata a una capitalizzazione di mercato che ha sfiorato gli 800.000 dollari, poi è crollata, poi è intervenuta la Consob per bloccare la vendita e alla fine Corona ha smesso di parlarne.

La notizia dell’apertura del fascicolo, se poi verrà confermata, apre un nuovo scenario. Secondo Repubblica l’indagine è gestita dal dipartimento che si occupa di reati finanziari. È seguita dalla pm Roberta Amadeo. Al momento parliamo di un fascicolo senza indagati.

Quali possono essere i reati ipotizzati

In attesa di conoscere più dettagli sulla vicenda, per adesso possiamo solo fare ipotesi sui reati contestati. In tutta questa vicenda l’unico reato di cui si è parlato è quello di abusivismo finanziario, lo stesso su cui si muove il provvedimento firmato da Consob per bloccare la vendita di $CORONA. Secondo Norme e Tributi, l’abusivismo finanziario in sede penale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre che una multa. Così diceva la Consob nel suo comunicato del 6 marzo:

“La Consob ha ordinato la cessazione dell'offerta abusiva di cripto-attività denominate "memecoin $CORONA", rivolta al pubblico italiano e promossa anche tramite il sito internet www.getcoronamemes.com, senza aver notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto da Micar.”

Il picco della cripto di Fabrizio Corona

Al momento la capitalizzazione di mercato di $CORONA è di 62.000 dollari. Ben distanti dai suoi massimi. Da registrare però un picco avvenuto il 12 marzo. Appena dopo la pubblicazione del nostro articolo del titolo Crolla la cripto di Corona, chi ha investito si pente. Lui: “Chi compra viene al mio compleanno”, la memecoin è improvvisamente risalita spinta da nuovi acquisti. Nel giro di poche ora è passata da una capitalizzazione di mercato attorno ai 50.000 dollari fino a un picco di 154.000 dollari, per poi crollare di nuovo.

COIN MARKET CUP | L'andamento della memecoin lanciata da Fabrizio Corona