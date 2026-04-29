Sparatoria contro un’auto in corsa alla periferia di Foggia: un morto e tre feriti

Durante l’agguato di questa mattina a Foggia è morta una persona e ne sono state ferite altre tre. La polizia segue la pista del possibile regolamento di conti nel contesto della mafia foggiana. Secondo le ricostruzioni, le vimmite si trovavano a bordo di un’auto sulla quale sono stati scaricati una serie di colpi di pistola.

Immagine di repertorio

Verso mezzogiorno, alla periferia di Foggia, sono stati esplosi diversi colpi da un'auto in corsa. In totale, sono state ferite quattro persone, di cui una è deceduta poche ore dopo in ospedale. La sparatoria è avvenuta nella zona nota come Quadrone delle Vigne, non lontano da via Cerignola.

Sul posto sono intervenute le Forze dell'ordine per i primi rilievi. Secondo le ricostruzioni, le vittime si sarebbero date alla fuga a bordo della Lancia Musa sulla quale stavano viaggiando dopo aver subìto l'aggressione, per poi rifugiarsi in un casolare lungo la Statale 16. Qui sono state rintracciate dalla Polizia e raggiunti successivamente dal personale del 118. I soccorsi li hanno trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo in elisoccorso.

Uno dei feriti è giunto al nosocomio in condizioni già critiche ed è deceduto poco dopo. Degli altri non è ancora stato reso noto il quadro clinico. Non lontano dal luogo in cui è avvenuta la sparatoria è stata rinvenuta una pistola. Tutte le piste investigative sono ancora aperte, tuttavia le modalità simili a quelle di un agguato fanno propendere gli investigatori verso l'ipotesi di un possibile regolamento di conti nel contesto della mafia foggiana.

La vittima infatti è Giuseppe Stefano Bruno, già noto alle Forze dell'ordine e nipote di Gianfranco Bruno, detto "il primitivo" e legato al clan Moretti. Nella sparatoria sarebbero rimasti feriti il padre e il fratello, più una quarta persona.

Articolo in aggiornamento