Elezioni Chieti 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Domenica 24 e lunedì 25 maggio a Chieti si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. I candidati a sindaco sono sei e il centrodestra si presenta spaccato tra Fdi-Fi e Lega. Il secondo turno è previsto per il 7 e l’8 giugno.

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A Chieti si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, una tornata che segnerà il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, secondo le modalità previste per i comuni sopra i 15mila abitanti. L'eventuale ballottaggio è fissato per l’8 e 9 giugno, nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno. I candidati in corsa per la carica di sindaco sono sei: Giovanni Legnini (centrosinistra), Cristiano Sicari (Fdi e Fi), Mario Colantonio (Lega e Udc), Alessandro Carbone (liberali) e i due civici Giancarlo Cascini e Olindo Amoroso. Mentre il campo progressista si presenta compatto alle urne, con una coalizione che tiene insieme Pd, Avs e M5s, il centrodestra corre, quindi, spaccato. I cittadini di Chieti sono quindi chiamati a decidere chi prenderà il posto dell’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Diego Ferrara (centrosinistra).

Quando si vota per le elezioni comunali a Chieti 2026: data e orari dei seggi

Le urne a Chieti, in occasione delle prossime elezioni comunali, apriranno nella giornata di domenica 24 maggio alle 7 e resteranno accessibili fino alle 23 dello stesso giorno, per poi riaprire lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti (50 per cento più uno), si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. In questo caso, la consultazione si terrà due settimane dopo, cioè il 7 e l'8 giugno, sempre con apertura dei seggi dalle 7 alle 23 e il secondo giorno dalle 7 alle 15.

Chi sono i candidati alle elezioni a Chieti 2026

A guidare la coalizione progressista è Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ed ex commissario per la ricostruzione di Ischia e del Centro Italia, sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre liste civiche, in continuità politica con l’amministrazione uscente di Diego Ferrara.

Sul fronte opposto il centrodestra si presenta diviso in più candidature: da una parte l’avvocato Cristiano Sicari, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati insieme ad alcune liste civiche; dall’altra il capogruppo della Lega Chieti, Mario Colantonio, già assessore comunale ai Lavori pubblici, appoggiato dal suo partito e da forze civiche e alleate.

Sulla scheda elettorale i cittadini di Chieti troveranno anche i nomi di Alessandro Carbone, sostenuto da quattro liste: Liberali per Chieti, Chieti Scalo noi, Chieti sceglie e Chieti al centro. Sono candidati anche i due civici Giancarlo Cascini, sostenuto dalla lista "Chieti in comune", e Olindo Amoroso, con la lista "Rinascita per Chieti".

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

Gli elettori di Chieti, che supera i 15mila abitanti, possono esprimere il proprio voto sia per il candidato sindaco che per le liste collegate. Il sistema elettorale consente diverse modalità di scelta: si può votare solo il candidato sindaco, oppure il sindaco insieme a una lista a lui collegata, oppure ancora una sola lista. È inoltre ammesso il voto disgiunto, che permette di indicare un candidato sindaco e una lista non collegata tra loro. Per il Consiglio comunale, ogni elettore può esprimere fino a due preferenze, nel rispetto della rappresentanza di genere: una per un candidato uomo e una per una candidata donna. Se nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno.