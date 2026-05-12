Elezioni Andria 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Domenica 24 e lunedì 25 maggio Andria eleggerà il suo nuovo sindaco. Sono soltanto due i candidati: la sindaca uscente Giovanna Bruno (centrosinistra) e Sabino Napolitano (centrodestra). Da escludersi il ballottaggio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche la città di Andria è chiamata alle urne per le elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, quando sarà eletto il nuovo sindaco. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 durante la prima giornata e dalle 7 alle 15 nella seconda. La sfida è tra due candidati: la sindaca uscente Giovanna Bruno, sostenuta dal campo largo insieme ai riformisti di Azione, e Sabino Napolitano, candidato del centrodestra. A sostegno dei due sfidanti sono state presentate complessivamente 12 liste: sette per Bruno e cinque per Napolitano.

Quando si vota per le elezioni comunali ad Andria 2026: data e orari dei seggi

I seggi ad Andria saranno aperti domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Poiché la città supera i 15mila abitanti, la legge prevede l’eventualità del ballottaggio. In questa tornata amministrativa, però, l’ipotesi appare pressoché impossibile, dato che i candidati alla carica di sindaco sono soltanto due. Per arrivare al secondo turno entrambi dovrebbero ottenere esattamente il 50 per cento dei voti. L’elezione al primo turno è infatti garantita solo se uno dei candidati raggiunge il 50 per cento più uno delle preferenze. In caso di ballottaggio, si voterebbe domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni ad Andria 2026

Ad Andria centrodestra e centrosinistra si presentano compatti, ciascuno attorno al proprio candidato sindaco. Per il campo largo punta alla riconferma la sindaca uscente Giovanna Bruno, sostenuta da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e quattro liste civiche. Avvocata, classe 1975, Bruno è stata assessora ai Lavori pubblici nella giunta Zaccaro e vicepresidente di Autonomie locali italiane. Con la sua elezione nel 2020, Andria è passata dal centrodestra al centrosinistra.

Il candidato del centrodestra è invece Sabino Napolitano, pediatra di 65 anni, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati, Nuovo Psi, Unione di Centro e una lista civica. Ha esordito in politica nel 2010 come consigliere comunale e dal 2023 è coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ad Andria.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

È disponibile il fac simile della scheda per le elezioni amministrative di Andria. Gli elettori di della città, che supera i 15mila abitanti, possono votare per il candidato e per le liste che li sostengono. Sono previste quattro modalità di voto: voto esclusivamente per il candidato sindaco; voto per il candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate; voto esclusivamente per una lista; oppure voto disgiunto, che consente di votare un candidato sindaco e una lista non collegata. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, si possono esprimere fino a due preferenze, ma è obbligatorio indicare un uomo e una donna per rispettare l'alternanza di genere.