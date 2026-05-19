L’uomo che ha provato a scappare dai carabinieri con mezzo milione di cocaina nello zaino ed è caduto sulle scale a Torre Annunziata

È successo a Torre Annunziata, nel Napoletano: il 35enne è stato raggiunto e arrestato con 11 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti.

La droga sequestrata a Torre Annunziata

Oltre mezzo milione di euro in cocaina all'interno dello zaino: un 35enne di Torre Annunziata, provincia di Napoli, nel Vesuviano, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dopo un breve inseguimento. Tutto è iniziato quando il giovane è incappato in un posto di blocco delle forze dell'ordine e, conoscendo il contenuto dello zaino, ha provato a scappare: non è servito perché, raggiunto, è stato dichiarato in arresto dai carabinieri della locale compagnia oplontina.

I controlli erano in via del Principio, non distante dall'uscita dell'Autostrada A3 Napoli-Salerno "Torre Annunziata – Scavi": qui il 35enne, che indossava regolarmente il casco, era in sella al suo scooter quando ha visto il posto di blocco dei carabinieri. A quel punto ha provato a imboccare un'altra strada, che però era chiusa da un passaggio pedonale: e così ha gettato via zaino e scooter, tentando di fuggire a piedi.

Tutto inutile perché nella corse è inciampato sulle scale del passaggio pedonale, cadendo e ferendosi al naso, oltre a perdere casco, borsello e bracciale. Nonostante tutto, ha provato ancora a scappare in un palazzo limitrofo, ma è stato raggiunto dai carabinieri e fermato. Portato in ospedale, è stato medicato e poi dichiarato in arresto: nello zaino nascondeva infatti 11,68 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti, pronti per essere venduti. Un quantitativo che, come apprende Fanpage.it da fonti investigative, sarebbe valso un prezzo complessivo che si aggira tra i 500mila gli 800mila con la rivendita ai consumatori. Per il 35enne, dunque, è scattato l'arresto per detenzione di droga a fini di spaccio.