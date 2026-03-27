Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a Battipaglia

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Un operaio resta incastrato in un macchinario mentre lavora e gli vengono tranciate le dita. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, attorno alle 12,30 a Battipaglia, in provincia di Salerno, in uno stabilimento che produce plastica. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi che hanno allertato il 118. La centrale operativa dell'Asl di Salerno ha inviato subito un'ambulanza della Vopi, Volontari Pronto Intervento. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure mediche al ferito, lo ha stabilizzato e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia.

La vittima è un operaio di circa 50 anni. L'uomo rischia di perdere l'uso delle dita della mano dopo l'amputazione subita. Secondo quanto si apprende, il ferito potrebbe essere sottoposto nelle prossime ore ad un delicato intervento chirurgico per cercare di ricostruirgli le dita, per restituirgli l'uso dell'arto.