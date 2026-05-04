Resta incastrata con il braccio nel camion dei rifiuti: grave una operaia di 56 anni in Irpinia

La donna, che lavora per Irpiniambiente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Avellino, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Immagine di archivio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, a Grottolella, cittadina in provincia di Avellino: una donna di 56 anni è ricoverata in gravi condizioni di salute in seguito all'incidente. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaia, dipendente di Irpiniambiente, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città, è rimasta incastrata con il braccio nel meccanismo del camion che serve a sollevare i cassonetti dei rifiuti e a riporre così l'immondizia nel cassone del mezzo.

L'operaia è stata operata d'urgenza in ospedale

La donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: le condizioni di salute della 56enne sono giudicate gravi; nel nosocomio irpino, l'operaia è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al braccio ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità nel grave incidente sul lavoro.