Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026, dove seguire la diretta in tv e streaming

Napoli si blinda per l'arrivo del Santo Padre: Papa Leone XIV raggiungerà la città nel pomeriggio, dopo la visita mattutina a Pompei per la tradizione Supplica alla Madonna. Diverse le dirette televisive e in streaming, tantissimi i fedeli in arrivo a Napoli per l'incontro con la cittadinanza previsto per le 17 in Piazza del Plebiscito. Un programma folto di appuntamenti quello del Papa, alla sua prima visita nel capoluogo partenopeo, un anno dopo la sua proclamazione.

Tra le varie tappe, il Duomo di Napoli dove Papa Prevost terrà il suo discorso ai prelati. Quindi, alle 16.30 nuovo trasferimento in Papamobile verso Piazza del Plebiscito, dove alle 17 è previsto l'incontro con la cittadinanza. Dopo una ulteriore messa nella Basilica di San Francesco di Paola, con annesso discorso e atto di affidamento alla Vergine Maria con Benedizione, il rientro è previsto alle 19.30 all'eliporto del Vaticano.

Dove seguire la visita di Papa Leone XIV a Napoli in tv

Su Canale21 sarà possibile seguire la diretta non stop dell'intera giornata: basterà sintonizzarsi al canale 10 del digitale terrestre in Campania o al 19 nel Lazio Anche Tv2000 seguirà la diretta: dopo gli appuntamenti e i collegamenti del mattino da Pompei, dalle 15.15, ci saranno dirette dal Duomo di Napoli e quello con la cittadinanza alle 17 da Piazza del Plebiscito. Durante la giornata saranno trasmessi anche servizi e collegamenti nel Tg2000 e nel Gr di Radio inBlu2000.

Dove seguire la visita di Papa Leone XIV a Napoli in streaming

Per seguire la diretta in streaming, basterà collegarsi al sito ufficiale di Canale 21 (www.canale21.it). La visita pastorale sarà trasmesso anche in streaming e on demand su Play2000, oltre che sul portale di Vatican News, che seguirà l'intera visita pastorale.