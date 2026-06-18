Nuove ondate di calore su Napoli e Campania, bollino giallo fino a sabato 20 giugno

Fino a sabato 20 giugno ancora bollino giallo su Napoli e la Campania per ondate di calore: temperature percepite arriveranno fino a 34 gradi.

Proseguono le ondate di calore su Napoli e la Campania: bollino giallo almeno fino a sabato 20 giugno, ma non è escluso che nei giorni successivi possa esserci un passaggio all'arancione, il primo del nuovo anno. Domenica 21 giugno sarà anche il giorno del solstizio d'estate, ovvero il giorno dell'anno in cui la luce sarà maggiore in assoluto e la notte la più corta: in Italia, l'alba è prevista per le 5.29 circa e il tramonto alle 20.36, con un totale di luce pari a 15 ore e 7 minuti, ed una notte invece pari a poco più di 9 ore.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore

Nei prossimi giorni, dunque, temperature in netto aumento: alle 8 del mattino ci saranno circa 25 gradi di media, che diventeranno 29-30 attorno alle 14 circa. Ma il gran caldo si sentirà fino a 34 gradi percepiti, con tutti i rischi che questo può comportare. Il caldo ormai ha preso il sopravvento, e per rivedere un po' di fresco bisognerà attendere a lungo: anche per l'ultima settimana di giugno, il quadro meteorologico è particolarmente "bollente", in tutti i senti.

Il consiglio, come sempre, è quello di evitare l'esposizione diretta al sole nelle fasce orarie più a rischio, ovvero le 11 e le 18, nonché evitare allenamenti intensi all'aperto in quella fascia oraria. Inoltre, evitare di restare troppe ore senza una corretta idratazione e usare dove possibile creme solari o altre protezioni. Infine, se si è soggetti a rischio per problemi respiratori, dermatologici, oppure se si è anziani o bambini, il consiglio è sempre quello di evitare di uscire per non rischiare nulla. Anche in casa, il consiglio è di cambiare l'aria principalmente di sera o di notte, evitando così l'ingresso di aria calda durante il giorno.