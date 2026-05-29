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Meteo ponte del 2 giugno a Napoli con 30 gradi e allerta gialla: caldo estivo in anticipo sulla Campania

Sole e caldo intenso sulla Campania nel weekend 30-31 maggio. Temperature fino a 31 gradi. Ponte del 2 giugno estivo con pre-allerta gialla per ondate di calore.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Un fine settimana tipicamente estivo, anche se la "bella stagione" arriva ufficialmente il 21 giugno, è quello che è in procinto di arrivare in Campania: nel fine settimana 30-31 maggio, infatti, le temperature saranno abbondantemente sopra i trenta gradi, con un lieve calo delle temperature invece previsto per lunedì. Ma sarà in ogni caso un ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, all'insegna del caldo e delle temperature estive su tutta Napoli e Campania. Il Ministero della Salute ha anche pubblicato un bollettino per le ondate di calore che, nel fine settimana, saranno di livello giallo su Napoli: vale a dire, una condizione di pre-allerta, per ora ancora lontana dal livello arancione ma comunque da non sottovalutare soprattutto per soggetti fragili, bambini e anziani, e chi è affetto da patologie respiratorie, dermatologiche e cardiologiche.

Sabato 30 maggio il sole la farà da padrone: temperature fino a 30/31 gradi su Napoli e leggermente maggiori nelle zone dell'interno, dove si farà sentire anche l'afa. Domenica 31 maggio lo scenario meteorologico non sarà molto differente: il primo cambiamento avverrà lunedì 1° giugno, con l'arrivo delle nuvole che faranno abbassare la temperatura percepita. Non troppo, però, perché la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 28-29 gradi nelle ore più calde. Stesso scenario per martedì: temperature a ridosso dei trenta gradi e dunque, per chi potrà, giornate ideali da trascorrere in spiaggia o per le tradizionali gite fuori porta. Un'estate che dunque si preannuncia particolarmente rovente per quest'anno, ed in abbondante anticipo sulla tabella di marcia.

Il bollettino delle ondate di calore previste per i prossimi giorni su Napoli
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