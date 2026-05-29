Meteo ponte del 2 giugno a Napoli con 30 gradi e allerta gialla: caldo estivo in anticipo sulla Campania

Sole e caldo intenso sulla Campania nel weekend 30-31 maggio. Temperature fino a 31 gradi. Ponte del 2 giugno estivo con pre-allerta gialla per ondate di calore.

Un fine settimana tipicamente estivo, anche se la "bella stagione" arriva ufficialmente il 21 giugno, è quello che è in procinto di arrivare in Campania: nel fine settimana 30-31 maggio, infatti, le temperature saranno abbondantemente sopra i trenta gradi, con un lieve calo delle temperature invece previsto per lunedì. Ma sarà in ogni caso un ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, all'insegna del caldo e delle temperature estive su tutta Napoli e Campania. Il Ministero della Salute ha anche pubblicato un bollettino per le ondate di calore che, nel fine settimana, saranno di livello giallo su Napoli: vale a dire, una condizione di pre-allerta, per ora ancora lontana dal livello arancione ma comunque da non sottovalutare soprattutto per soggetti fragili, bambini e anziani, e chi è affetto da patologie respiratorie, dermatologiche e cardiologiche.

Sabato 30 maggio il sole la farà da padrone: temperature fino a 30/31 gradi su Napoli e leggermente maggiori nelle zone dell'interno, dove si farà sentire anche l'afa. Domenica 31 maggio lo scenario meteorologico non sarà molto differente: il primo cambiamento avverrà lunedì 1° giugno, con l'arrivo delle nuvole che faranno abbassare la temperatura percepita. Non troppo, però, perché la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 28-29 gradi nelle ore più calde. Stesso scenario per martedì: temperature a ridosso dei trenta gradi e dunque, per chi potrà, giornate ideali da trascorrere in spiaggia o per le tradizionali gite fuori porta. Un'estate che dunque si preannuncia particolarmente rovente per quest'anno, ed in abbondante anticipo sulla tabella di marcia.