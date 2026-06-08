Napoli e Campania, settimana di sole e caldo: nel weekend termometro oltre i 30°C

Da oggi cielo sereno e temperature in salita su tutta la regione. Tra venerdì e sabato potrebbe arrivare la prima vera ondata di calore del mese.

Mentre il Nord fa ancora i conti con temporali e correnti atlantiche, Napoli e la Campania si svegliano sotto un cielo pulito e con il termometro già in corsa verso i 33-34°C. La settimana che inizia oggi, lunedì 8 giugno, segna il passaggio definitivo verso l'estate sulla fascia centro-meridionale. Nessuna perturbazione in arrivo sulla regione nei prossimi giorni. Lunedì, martedì e mercoledì il tempo sulla Campania sarà stabile, con sole prevalente e al massimo qualche velatura in transito mercoledì 10. Le temperature saliranno progressivamente, con i valori massimi già elevati fin dalle ore centrali della giornata.

Il nodo critico, secondo Federico Brescia, meteorologo di ilmeteo.it, è la seconda parte della settimana. I modelli matematici mostrano ancora qualche incertezza sull'esatta traiettoria delle correnti da venerdì 12 giugno in poi: in alcuni scenari si intravede la possibilità di aria più fresca dai Balcani, ma la tendenza dominante punta all'affermazione dell'anticiclone subtropicale. Se questa evoluzione venisse confermata, tra venerdì e il weekend i termometri potrebbero toccare picchi che vanno ben oltre i trenta gradi, soprattutto nelle aree interne e nelle vallate. Sarebbe la prima ondata di calore strutturata del mese, in anticipo rispetto all'inizio ufficiale dell'estate astronomica, fissato per domenica 21 giugno alle ore 10:24.