Il 18 giugno riapre la piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli

Riapre anche il solarium e il punto ristoro. Il presidente Remo Minopoli: “Negli ultimi anni è stata scelta da più di 20mila persone”.

La Piscina della Mostra d’Oltremare

Riapre al pubblico il "Lido d'Oltremare", la piscina interna della Mostra d'Oltremare del quartiere Fuorigrotta di Napoli. Lo ha annunciato lo stessa struttura partenopea: oltre alla Piscina, che comprende una vasca di 50×21 ed una per bambini, con giochi e piccoli scivoli, aprirà anche l'area esterna di 5mila mq con solarium pavimentato e prato verde, attrezzata con lettini e ombrelloni e gli spazi ombrosi circondati dagli alberi. Presente anche un punto di ristoro, un bar con menù alla carta che prevede piatti freddi, insalate e via dicendo. Il tutto corredato da spogliatoi separati per uomini e donne e bagni accessibili alle persone con disabilità. La Piscina aprirà alle 9.30, con primo ingresso in vasca alle 10, e chiuderà alle 19, con ultimo ingresso alle 18 e ultimo accesso alla vasca alle 18.30, tutti i giorni: a variare sarà solo il prezzo (13 euro nei giorni feriali, 18 nei fine settimana e nei festivi).

"Negli ultimi anni la piscina della Mostra d’Oltremare è stata scelta da più di 20mila persone", hanno spiegato in una nota il presidente della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli e la consigliera delegata Maria Caputo, "un bel risultato che conferma la qualità dell’offerta. È innegabile la capacità della Mostra di garantire a cittadini e turisti una buona occasione per fare sport e passare il proprio tempo libero godendo di servizi di qualità. La nostra è un'offerta trasversale in grado di accontentare le necessità di tutti, grandi e piccoli, famiglie e comitive di amici. Siamo sicuri che anche quest’anno il Lido d’Oltremare avrà il successo che merita", aggiungono Minopoli e Caputo.