Torna a teatro dopo 25 anni “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical di Claudio Mattone

Torna da stasera, venerdì 10 aprile, il musical "C'era una volta… Scugnizzi". Lo spettacolo di Claudio Mattone, diretto da lui stesso, riporta sul palco del Teatro Augusteo di Napoli le storie di ragazzi fragili e pieni di sogni costretti a "crescere troppo in fretta" ed a scegliere tra la legalità e la criminalità. Ma oltre ad essere ambientata a Napoli, la storia di Scugnizzi è anche un messaggio di speranza, che attraversa i confini del tempo: erano infatti 25 anni che il musical non veniva riportato al teatro.

La trama racconta la vicenda di don Saverio, prete di strada, e del boss di camorra ‘o Russo. Entrambi detenuti, da giovani, nello stesso istituto minorile, hanno compiuto scelte diverse e si ritrovano così da "avversari", con il parroco che cerca di sottrarre i ragazzi alla criminalità ed il secondo che invece li sfrutta per le sua attività illegali.

"L’opera nasce da un tema a me molto caro, quello dei giovani “a rischio”, unito alla sua vocazione di scopritore di talenti", spiega Mattone, "Molti artisti e tecnici oggi affermati, infatti, hanno mosso i primi passi proprio su questo palcoscenico. «C'era una volta …Scugnizzi» è stata un prezioso trampolino di lancio per star oggi affermate della musica e della televisione del calibro di Massimiliano Gallo, Sal da Vinci, Serena Rossi, Andrea Sannino, Mavi Gagliardi, FLO e tanti altri. L’auspicio è che anche questa nuova edizione possa rivelare nuove promesse", ha aggiunto ancora il regista. "C'era una volta.. Scugnizzi" andrà in scena al Teatro Augusteo di Napoli da oggi, venerdì 10 aprile, fino a novembre. Biglietti in vendita al botteghino e nei circuiti autorizzati.