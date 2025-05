video suggerito

L’elenco delle scuole chiuse a Napoli per il Giro d’Italia il 15 maggio A Napoli città il Giro d’Italia interesserà le Municipalità I, II e IV. Alcune scuole anticiperanno l’orario di chiusura. L’elenco degli istituti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scuole chiuse in alcuni quartieri di Napoli giovedì 15 maggio 2025 in occasione del passaggio della Sesta Tappa del 108° Giro d'Italia. La corsa dei ciclisti partirà da Potenza, per entrare in Campania dalla provincia di Avellino e quindi in quella di Napoli, sulla direttrice Baiano-Nola. Alcuni comuni campani, come Avellino, hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata.

A Napoli i quartieri interessati dal Giro d'Italia

A Napoli, invece, la giunta comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ex rettore della Federico II ed ex Ministro dell'Università, si è optato per una scelta diversa. L'Assessorato alla Scuola, retto dall'assessore Maura Striano, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la settimana scorsa ha mandato una lettera alle scuole delle Municipalità I (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), II (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe) e IV (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), che sono quelle interessate dal passaggio del Giro d'Italia.

Si tratta dei quartieri coinvolti nel percorso della tappa. Nella missiva è stato chiesto di valutare la possibilità di anticipare l'uscita scolastica per il 15 maggio. Non c'è stata quindi, un'ordinanza comunale, a differenza di altri comuni, ma il tutto è avvenuto nel rispetto dell'autonomia scolastica. Gli istituti scolastici hanno risposto al Comune, indicando gli orari di chiusura.

L'itinerario della tappa del Giro a Napoli città

I ciclisti arriveranno a Napoli dalla zona orientale. Il percorso prevede l'attraversamento delle seguenti arterie stradali: Rampa Centro Direzionale, sottopasso SS162 Dir, via Gianturco, via Reggia di Portici (contromano), via Volta (contromano), via Vespucci (contromano), vias Nuova Marina (contromano), via Acton (contromano), via Nazario Sauro (contromano), via Partenope (contromano), via Caracciolo.

L'elenco delle scuole chiuse a Napoli il 15 maggio per il Giro d'Italia

Municipalità 1

NA 04 – RIVIERA | Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 NA – I.C. CIMAROSA | Istituto Comprensivo | L’uscita degli alunni è fissata tra le ore 12.50 e le ore 13.00

| Istituto Comprensivo | L’uscita degli alunni è fissata tra le ore 12.50 e le ore 13.00 NA IC – TITO LIVIO-FIORELLI | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 I.C. DE AMICIS-BARACCA | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 SMS POERIO C.-NAPOLI- | Scuola Primo Grado | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

Municipalità 2

I.C. C. MORICINO-BORSELLINO | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.30 e chiusura plessi alle 13.30

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.30 e chiusura plessi alle 13.30 NA – I.C. 06 FAVA-GIOIA | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 I.C. CONFALONIERI-RISTORI | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 I.C. 09 CUOCO SCHIPA | Istituto Comprensivo | uscita alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 13.00 NA – I.C. D'AOSTA-SCURA | Istituto Comprensivo | chiudono alle 13.00

| Istituto Comprensivo | chiudono alle 13.00 NA – I.C. 12 FOSCOLO-OBERDAN | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiudono alle 13.00

Municipalità 4

NA 24 – DANTE ALIGHIERI | Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 NA – I.C. CAPUOZZO | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 NA – I.C. 26 IMBRIANI-S.A. LIGU | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

| Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00 I.C. 29 MIRAGLIA-SOGLIANO | Istituto Comprensivo | scuola dell'infanzia esce alle ore 12.00. scuola primaria e secondaria alle 12.30

| Istituto Comprensivo | scuola dell'infanzia esce alle ore 12.00. scuola primaria e secondaria alle 12.30 I.C. 76 F. MASTRIANI – BONGHI | Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alunni alle ore 12.00. (Si attende comunicazione. Non ancora confermato)

| Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alunni alle ore 12.00. (Si attende comunicazione. Non ancora confermato) IC GABELLI-COLLETTA | Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alle 12.00 e chiusura alle 13.00 (Si attende comunicazione. Non ancora confermato)

| Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alle 12.00 e chiusura alle 13.00 (Si attende comunicazione. Non ancora confermato) I.C.CASANOVA-COSTANTINOPOLI | Istituto Comprensivo | resta aperto. Orario regolare