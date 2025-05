video suggerito

Scuole chiuse per il Giro d'Italia giovedì 15 maggio: l'elenco dei comuni Scuole chiuse in molti comuni della Campania per il Giro d'Italia 2025, giovedì 15 maggio. Tutti gli orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole chiuse in molti Comuni della Campania per il passaggio della Sesta Tappa del 108° Giro d'Italia, giovedì 15 maggio 2025. La gara dei ciclisti partirà da Potenza, in Basilicata, per concludersi a Napoli, attraversando le province di Avellino e Napoli. Diversi sindaci hanno emanato ordinanze che dispongono la chiusura degli istituti scolastici al passaggio della carovana rosa, tra questi, appunto Avellino, capoluogo dell'Irpinia, e molti comuni del Napoletano. A Napoli città, invece, saranno chiuse in alcune municipalità. Scuole aperte anche a Cardito, nel Napoletano, dove però in alcune scuole sarà consentito agli studenti di uscire in cortile per assistere al passaggio dei biker e poi rientrare regolarmente in classe.

I ciclisti entreranno in Campania attraverso il valico di Monte Carruozzo. Prima tappa campana a Sant'Andrea di Conza, in provincia di Avellino. Quindi passeranno per Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco, Cassano Irpino, Volturara Irpina, Atripalda, Avellino, Monteforte Irpino, Baiano. Da qui, entreranno nella provincia di Napoli, con prima tappa a Nola, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Cardito, Caivano, Frattaminore, Frattamaggiore, Afragola, Napoli.

L'elenco delle città con le scuole chiuse in Campania per il Giro d'Italia 2025

Di seguito l'elenco delle città che chiuderanno le scuole in Campania il 15 maggio per il passaggio del Giro d'Italia:

Atripalda: chiuse

Avellino: chiuse

Monteforte Irpino: uscita anticipata alle ore 11

Baiano: chiuse

Nola: chiuse

Brusciano: chiuse

Caivano: chiusura anticipata alle ore 12

Pomigliano d'Arco: chiuse

Frattaminore: chiuse

Frattamaggiore: chiusura anticipata alle ore 12

Casoria: chiuse

Afragola: chiuse dalle ore 11

Napoli: chiuse in alcune municipalità in alcuni orari

Le decisioni dei sindaci campani

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, visto che il Comune sarà interessato dal transito della corsa ciclistica nella fascia oraria 12.00-16.00 circa, con il coinvolgimento di importanti e centrali arterie cittadine; ha ordinato per la giornata di giovedì 15 maggio 2025 su tutto il territorio cittadino la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

A Monteforte Irpino, la Commissione Straordinaria con ordinanza 14 del 5 maggio ha disposto per il giorno 15 maggio 2025, in occasione del passaggio sul territorio comunale del 108° Giro d’Italia, l’uscita anticipata degli studenti alle ore 11:00. Si comunica, altresì, che per lo stesso giorno non sarà effettuato il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico è garantito solo all’andata e gli operatori OSA termineranno il loro servizio alle ore 11:00.

A Baiano il sindaco ha ordinato la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine a grado ricadente nel territorio di BaianoLa sospensione del mercato settimanale che si tiene ogni giovedì in Piazza F. Napolitano.

A Nola il Commissario Straordinario ha emanato ordinanza 11 del 12 maggio che prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici – giorno 15 maggio 2025 in occasione del passaggio del 108° Giro d’Italia e della Carovana Pubblicitaria.

A Brusciano a causa della chiusura di via Cucca, arteria principale di collegamento, il sindaco Giacomo Romano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 15 maggio

A Pomigliano d'Arco il Comune ha emanato ordinanza 16 del 7 maggio che dispone per il prossimo 15 maggio 2025 la sospensione delle attività didattiche e amministrative.

A Caivano la Commissione Straordinaria con ordinanza 9 sin del 12 maggio ha disposto il termine anticipato della attività didattiche il 15 maggio alle ore 12:00 delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, compresi gli Asili Nido.

A Frattaminore l'ordinanza sindacale 21 del 9 maggio dispone per giovedì 15 Maggio 2025 la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

A Frattamaggiore l'ordinanza prevede la chiusura di tutte le scuole dalle ore 12.

A Casoria ha ordinato la chiusura di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e sedi universitarie, per l’intera giornata.