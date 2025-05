Giro d’Italia a Napoli: giovedì 15 maggio la metro 1 Anm farà orario regolare

video suggerito

A cura di Nico Falco

Giovedì 15 maggio, in occasione della tappa del Giro d'Italia a Napoli, la metropolitana linea 1 Anm non farà orario ridotto, chiudendo due ore prima, ma effettuerà l'orario normale. Di conseguenza, l'ultima corsa da Centro Direzionale sarà alle ore 23, mentre l'ultimo treno da Piscinola partirà alle ore 22.30. Lo fa sapere Nino Simeone, presidente della commissione mobilità del Consiglio comunale di Napoli.

Precedentemente era stato reso noto che la metro linea 1, gestita da Anm, avrebbe chiuso in anticipo per interventi di manutenzione già programmati; il dietrofront è dovuto alla massiccia affluenza prevista per il Giro d'Italia e, di conseguenza, all'esigenza di numerosi cittadini di spostarsi coi mezzi pubblici per raggiungere la zona nella quale sarà in vigore un piano traffico ad hoc nei giorni 14 e 15 maggio. Mercoledì alle ore 18 scatterà il divieto di sosta mentre il giorno dopo ci sarà divieto di sosta e transito nelle strade interessate (qui l'elenco completo).

"Dopo una mia richiesta formale – spiega Nino Simeone in una nota – ho appena ricevuto comunicazione dal direttore generale di ANM: giovedì 15 maggio la Linea 1 della Metropolitana non effettuerà l'orario ridotto, previsto per interventi di manutenzione, in quanto coincidente con la tappa del Giro d'Italia. Una decisione significativa, che consentirà a tantissimi cittadini e appassionati di ciclismo di partecipare senza disagi a questo grande evento sportivo". Il presidente della commissione mobilità conclude ringraziando "l'assessore Edoardo Cosenza e l'ingegnerr Favo di Anm per la disponibilità e la sensibilità ancora una volta dimostrate nei confronti della città e dei suoi abitanti".