Giro d'Italia a Napoli 2025, c'è già la segnaletica con le strade chiuse. Ma la metro 1 chiuderà 2 ore prima Il Giro d'Italia arriva a Napoli giovedì 15 maggio. Già installata la segnaletica stradale con le strade chiuse e i divieti di sosta. La Metro Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore anche il 14 e 15 maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli blindata per due giorni il 14 e 15 giugno prossimi, per l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia 2025. Molte strade del centro storico per l'occasione saranno chiuse alla circolazione dei veicoli sia privati che pubblici. Già pronta la segnaletica stradale che è stata affissa in questi giorni. Mercoledì 14 giugno alle ore 18,00 scatterà il divieto di sosta. Il giorno dopo, giovedì 15 maggio, il divieto di transito. I ciclisti, partiti da Potenza, entreranno a Napoli attorno alle ore 15,00, dalla zona orientale, passando per via Marina e via Gianturco, poi via Acton e il Lungomare di via Caracciolo. Il Villaggio GiroLand sarà in piazza del Plebiscito, visitabile dalle 13 alle 19. Ci saranno animazioni e spettacoli gratuiti.

Nonostante molte strade del centro cittadino siano chiuse, l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha confermato la chiusura anticipata di 2 ore della Metropolitana Linea 1, che da lunedì 12 a giovedì 15 maggio chiuderà tra le 20,48 e le 21,16. Gli appassionati della corsa rosa, presumibilmente decine di migliaia di spettatori che si recheranno sul Lungomare utilizzando i mezzi pubblici per assistere alla volata finale e al taglio del traguardo, dovranno quindi affrettarsi per tornare a casa, o rischieranno di restare a piedi. Intanto, primi disagi per gli automobilisti già oggi. A Santa Lucia, infatti, istituito il divieto di sosta da oggi, lunedì 12 maggio, perché sono partiti lo spazzamento e la pulizia caditoie, come previsto dall'ordinanza 73 del 2010.

Gli orari della Metropolitana Linea 1 per il 14 e 15 maggio

ANM ha informato attraverso i suoi canali social che "per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2025, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori:

da Piscinola, ore 20:48

da Centro Direzionale, ore 21:16

Simeone: "Assurdo chiudere la metro in anticipo con il Giro"

Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, ha chiesto "ad Anm di poter effettuare l'orario di esercizio normale della metro Linea 1 almeno per il giorno di giovedì 15 maggio, per evitare affollamenti dei viaggiatori alle stazioni. Considerando anche che il Villaggio in piazza del Plebiscito chiuderà alle ore 19,00. Confido in una risposta positiva dell'azienda".

In occasione della tappa di Napoli, in piazza del Plebiscito sarà allestito GiroLand, l'Open Village del Giro, aperto dalle 13.00 alle 19.00, con la musica di RTL e diversi momenti di animazione, intrattenimento e giochi. Uno spazio dedicato ad adulti e bambini, in cui immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, tra Garibaldi, maglie, bici storiche e il Trofeo Senza Fine. Nel villaggio saranno presenti uno stand del Comune e della Città Metropolitana e uno della Marina Militare, oltre a diversi stand degli sponsor del Giro con gadget e laboratori che prevederanno anche il coinvolgimento del pubblico.

Ma la sorpresa probabilmente più gradita i visitatori la troveranno dalle 15.00, quando ci sarà l’esibizione artistica dei giovani talenti del progetto Creative – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, diretti da Lello Savonardo, docente della Federico II, che ha presentato oggi l’iniziativa. Sul palco di Piazza del Plebiscito, circa 20 giovani artisti si esibiranno dal vivo in performance soliste e collettive, proponendo brani originali e interpretazioni d’autore. Un’occasione unica per far conoscere Creative Lab, progetto voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi.