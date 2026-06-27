Napoli, tentato abuso sessuale in via Duomo: aggredita studentessa francese di 21 anni in città per il progetto Erasmus

Studentessa aggredita mentre usciva dall’ascensore di un palazzo. La reazione della ragazza ha messo in fuga il predatore; indagini in corso.

Via Duomo a Napoli, pieno centro storico

Una ventunenne francese, studentessa universitaria, a Napoli nell'ambito del progetto di scambio culturale Erasmus, è stata aggredita da un uomo giovedì sera intorno alle ore 21.30 mentre usciva dall'ascensore di un palazzo in via Duomo. L'aggressore l'ha afferrata alle spalle, le ha girato violentemente la testa e ha tentato di baciarla. La ragazza ha opposto resistenza, gridando e dimenandosi, costringendo l'uomo alla fuga dopo circa due o tre minuti. Ha quindi chiamato il pronto intervento. Gli agenti del commissariato Decumani si sono presentati sul luogo. La squadra mobile è stata messa in allerta e ha avviato le indagini in tandem con i colleghi del commissariato. La polizia scientifica ha compiuto i rilievi il giorno successivo nel palazzo.

La vittima è stata visitata presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici del pronto soccorso hanno riscontrato ecchimosi a entrambe le braccia, giudicate guaribili in 15 giorni. La ragazza ha poi formalizzato la denuncia in questura. Secondo la descrizione fornita dalla studentessa l'aggressore ha circa 40 anni, capelli neri e un'altezza di circa un metro e 70. Chiaramente troppo poco per stilare un identikit, quindi gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza del palazzo e delle aree circostanti – via Duomo è una strada con molti negozi – per identificare il responsabile. Nessuno nello stabile ha assistito alla scena o è intervenuto durante l'episodio.

La ragazza frequenta il corso di Laurea in Lettere e ha manifestato l'intenzione di restare a Napoli per completare il suo periodo di Erasmus, nonostante lo choc subito. È stato attivato il percorso rosa, che prevede assistenza psicologica e misure di protezione per le vittime di violenza sessuale. Il 17 giugno, dieci giorni prima, un'altra aggressione a sfondo sessuale era stata denunciata nella zona del centro. Una 18enne di Roma, in vacanza con i genitori e il fidanzato, è stata avvicinata da un uomo sui 40 anni nei Quartieri Spagnoli. Gli agenti di una volante l'hanno successivamente ritrovata disorientata in corso Garibaldi e l'hanno accompagnata in questura. Anche per questo caso sono in corso le indagini.