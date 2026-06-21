Max Pezzali pazzo di Napoli: “Questa non è una città, è uno stato d’animo”

Il cantante pavese entusiasta durante il concerto al Maradona di Napoli: “Quanti ricordi qui, in questa città e qui dentro”..

Max Pezzali durante il concerto al Maradona di Napoli

"Questa non è una città, Napoli è uno stato d'animo". Poche ore dopo il concerto di Max Pezzali allo Stadio Maradona di Napoli, è diventato virale un video in cui il cantante pavese rende omaggio alla città partenopea. Alla sua prima volta nell'impianto di Fuorigrotta, dopo che appena un anno fa lo annunciò durante il Comicon 2025 in una Napoli che letteralmente esplose di gioia all'annuncio, Max Pezzali ha fatto registrare un tutto esaurito che, si spera, sia un buon presentimento in vista di eventuali bis futuri nello stadio che ha ospitato i più grandi del calcio ma anche i più grandi della musica.

"Questa non è una città, è uno stato d'animo, è una meraviglia. Veramente, quanti ricordi qui, in questa città e qui dentro..", le parole commosse di Max Pezzali, "vabbè magari più per il calcio che per la musica, perché per me è la prima volta qua dentro, ve l'ho detto.. e i nostri ricordi sono questi.. quelli degli Anni d'Oro". Poi la commozione dell'artista pavese, e le urla di approvazione del pubblico lo hanno di fatto interrotto, per quindi iniziare con l'omonima canzone, Gli Anni d'Oro, diventata manifesto di un'intera generazione, quella dei Millennials, e cantata a squarciagola ormai anche dalla Gen Z a loro successiva.

Il concerto, del resto, è stato un tripudio: il cantante pavese, dopo le tappe di Lignano e Torino, era attesissimo nella città partenopea. E il suo rapporto con Napoli, peraltro, non nasce certo oggi. Nel 1993, infatti, assieme allo storico partner Mauro Repetto, scrisse per Massimo Ranieri la canzone "Come mai", che il cantautore napoletano avrebbe dovuto portare a Sanremo. Non andò poi così, e lo stesso Max Pezzali cantò il brano, assieme a Fiorello, vincendo il Festival Italiano, una sorta di "contro-Sanremo" che durò solo due anni. E che ancora oggi è uno dei brani più gettonati di sempre degli 883 e dello stesso Max Pezzali da solista.