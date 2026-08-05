Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 6 agosto: bollino rosso e temperature fino a 34 gradi

Bollino rosso a Napoli e in Campania giovedì e venerdì per l’ondata di calore: temperature fino a 34 gradi, cielo sereno e mare calmo.

Il caldo non allenta la presa su Napoli e la Campania. Per giovedì 6 agosto il ministero della Salute conferma il bollino rosso sul capoluogo partenopeo, livello di massima allerta per l'ondata di calore che da giorni interessa la città e l'intera regione. Le temperature toccheranno una minima di 25 gradi e una massima di 34 gradi. È la quarta ondata di calore dell'estate e coinvolge 27 città italiane su 27, secondo il monitoraggio nazionale, con il picco stagionale atteso proprio in questa giornata.

Anche venerdì 7 agosto la situazione non cambia: il bollino resta rosso, seconda giornata consecutiva di massima allerta per Napoli. Le temperature si manterranno sugli stessi livelli, con una minima di 26 gradi e una massima di 34 gradi e un caldo percepito (rapporto fra termometro e umidità) che sfiora i 38°C. Il caldo intenso continuerà a farsi sentire su tutta la Campania, da Napoli al Casertano, dal Salernitano all'Irpinia, senza segnali di attenuazione nel breve periodo.

Il contesto è quello di un'estate già segnata da diverse ondate di calore: anche mercoledì la città era al livello massimo d'allerta caldo, con punte di 34 gradi. Chi si sposta verso le spiagge campane in questi due giorni deve quindi fare attenzione alle ore più calde, evitare l'esposizione diretta nel primo pomeriggio e mantenersi costantemente idratato. Consigliata particolare cautela per anziani, bambini e persone con patologie croniche, le categorie più a rischio durante le ondate di calore, evitando sforzi fisici intensi nelle ore centrali della giornata.