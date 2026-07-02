Caserta, cliente del bar ferito a colpi di mannaia alla testa senza motivo: 58enne ai domiciliari

La Polizia ha arrestato un 58enne casertano, accusato di tentato omicidio: avrebbe colpito senza motivo l’avventore di un bar nel marzo scorso con 6 fendenti sferrati con una mannaia.

Sarebbe entrato in un noto bar armato di coltello e mannaia, avrebbe cominciato a minacciare i presenti e all'improvviso, senza apparente motivo, si sarebbe scagliato contro uno di loro ferendolo a colpi di scure alla testa. Ricostruzione dell'episodio avvenuto a Caserta che ha portato all'arresto di un 58enne del posto, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico; l'uomo è gravemente indiziato di tentato omicidio.

I fatti risalgono al 1 marzo, quando le volanti della Questura di Caserta sono intervenute nel bar a seguito di una segnalazione per lite in atto. Arrivati all'attività, hanno accertato che poco prima un uomo, ferito con una mannaia, era stato portato in ospedale in gravi condizioni. Le successive indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Caserta e coordinate dalla Procura d Santa Maria Capua Vetere, hanno portato alla ricostruzione della dinamica e all'individuazione del presunto responsabile.

Si tratta di un 58enne casertano, già noto alle forze dell'ordine perché coinvolto in passato in numerose risse. L'uomo avrebbe fatto irruzione nel bar e avrebbe minacciato i clienti senza ragione, con le armi in pugno. Non si sarebbe trattato di una rapina, e non ci sarebbero state precedenti liti riconducibili. E, sempre senza un motivo apparente, si sarebbe avventato sul malcapitato, un 45enne casertano, sferrando sei fendenti alla testa. In virtù degli elementi raccolti la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale l'emissione dell'ordinanza cautelare, che è stata eseguita nella mattinata di oggi, 2 luglio. I motivi dell'aggressione restano al momento da definire.