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Torre del Greco, ancora senza nome l’uomo trovato con una ferita alla testa. È in pericolo di vita

Resta in gravi condizioni l’uomo soccorso questa mattina a Torre del Greco (Napoli); incosciente, non aveva telefono né documenti. Non è stato ancora identificato. Carabinieri al lavoro per ricostruire dinamica e matrice.
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A cura di Nico Falco
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Niente documenti, niente telefono cellulare. E lui, privo di conoscenza, non è in grado di dire nulla. Dopo quasi una giornata intera, resta ancora senza nome l'uomo, dall'età apparente di circa 50 anni, trovato gravemente ferito a Torre del Greco, in provincia di Napoli; e, con l'identità, resta sconosciuta anche la dinamica di quello che gli è accaduto: non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un'aggressione. Le indagini sono affidate ai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, intervenuti questa mattina, quando è stata segnalata la presenza del ferito in strada.

L'uomo è stato soccorso in via Prota, all'altezza del civico 42, nella mattinata di oggi, 3 agosto; era a terra, incosciente, con una vistosa ferita alla testa. È stato portato all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno appurato la presenza di un grave trauma cranico; dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato ricoverato in pericolo di vita. A notare l'uomo riverso al suolo sarebbe stato il dipendente di una vicina struttura ricettiva, che avrebbe allertato immediatamente il 118 e le forze dell'ordine. Addosso allo sconosciuto, nessun oggetto che avrebbe potuto dare indicazioni sulla sua identità: non aveva il telefono e nemmeno i documenti. Aveva, però, una catenina d'oro al collo; un elemento che, almeno allo stato attuale, potrebbe portare ad escludere, o quantomeno a ritenere più remota, l'ipotesi di un'aggressione a scopo di rapina.

L'area del ritrovamento è piuttosto isolata, a ridosso della linea ferroviaria e lontana dalle abitazioni; i carabinieri hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona: le immagini potrebbero aiutare a ricostruire quello che è accaduto ma anche il percorso fatto dall'uomo prima di arrivare in via Prota.

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