Camion frigo si ribalta a Battipaglia, un morto e un ferito grave

L’incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale Aversana. I due uomini a bordo sono stati soccorsi in ospedale, dove uno di loro è deceduto; l’altro, invece, è in gravi condizioni.

Il camion ribaltatosi a Battipaglia

Incidente mortale quello che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, a Battipaglia, nella provincia di Salerno: un uomo è deceduto nel sinistro, mentre un altro è rimasto ferito in maniera grave. L'incidente si è verificato intorno alle ore 12 in via Spineta, lungo la Strada Provinciale Aversana: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigo sul quale si trovavano i due uomini, che in quel momento stava viaggiando senza carico, si è improvvisamente ribaltato su un fianco.

I due uomini sono rimasti incastrati nell'abitacolo: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco dalle sede centrale di Salerno e dal distaccamento di Eboli, che si sono subito adoperati per prestare soccorso ai due malcapitati. Una volta estratti dalle lamiere, i due uomini sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, che li hanno trasportati d'urgenza all'ospedale più vicino: uno di loro, purtroppo, è morto poco dopo il suo arrivo, mentre l'altro è stato ricoverato in condizioni di salute giudicate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto che, come detto, al momento risulta ancora poco chiara. La viabilità sulla Provinciale Aversana ha subito notevoli rallentamenti durante le delicate fasi di soccorso e di rimozione del pesante mezzo rimasto coinvolto nell'incidente.