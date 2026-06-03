Incidente sul lavoro a Poggioreale, operaio investito e ucciso da un camion in retromarcia

Un operaio di 63 anni è morto a Poggioreale. Sul posto Polizia e Ispettorato del Lavoro: sarebbe stato schiacciato da un camion in retromarcia.

foto archivio

Un incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, nel quartiere Poggioreale di Napoli: un operaio di 63 anni, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato investito da un camion in retromarcia, che lo avrebbe ucciso sul colpo. La vicenda attorno alle 15 nell'ex stabilimento Fiat di via Tommaso Fasano, dove si trova attualmente un centro logistico. Sono stati gli stessi colleghi a lanciare l'allarme: ma non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi, infatti, le ferite riportate dall'uomo: quando il personale medico-sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne l'ormai avvenuto decesso. Sul luogo dell'incidente, la Polizia di Stato e l'Ispettorato del Lavoro, per i rilievi del caso. Accertamenti in corso anche sull'inquadramento lavorativo del 63enne e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza del caso. La vicenda e la dinamica restano ancora da definire con precisione. Fondamentali saranno anche le testimonianze dei colleghi e le eventuali telecamere di videosorveglianza interna, che potrebbero fornire ulteriori dettagli alla ricostruzione del tutto da parte delle forze dell'ordine.