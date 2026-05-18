Giffoni, 60enne armato picchia la compagna 30enne poi si barrica nel garage e minaccia di sparare

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Un 60enne picchia la compagna 30enne e si barrica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina, domenica 17 maggio, a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che dopo una lunga negoziazione sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo. Tempestivo l'intervento anche del personale sanitario, intervenuto con una ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, e una auto medica, attivate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne avrebbe prima aggredito la compagna 30enne, poi si sarebbe chiuso all'interno del garage fronte strada, mentre i carabinieri erano all'esterno. Avrebbe quindi minacciato di fare fuoco con la pistola. L'episodio sarebbe accaduto in via A. Giuliano. I militari dell'Arma, come detto, allertati dalla sala operativa del 112, si sono portati sul posto con una pattuglia e avrebbero iniziato le trattative per placare l'uomo, nell'attesa dei rinforzi. L’uomo poi è stato persuaso ad uscire e successivamente è stato bloccato e disarmato dai carabinieri.

La donna, invece, dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso ospedaliero per le cure del caso ed è stata inserita nel percorso rosa per le vittime di violenza di genere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.