Allerta meteo gialla oggi su tutta la Campania, pioggia, fulmini, grandine e vento dalle ore 13

La protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla su tutta la Campania dalle 13 alle 20.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Campania, oggi, giovedì 25 giugno, con pioggia, vento, fulmini e grandine. La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 25 giugno, su tutto il territorio. Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

A Napoli parchi e pontile Bagnoli chiusi

L'avviso regionale di allerta meteo prevede per la Zona 1 (che comprende Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana) i seguenti fenomeni rilevanti: possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sul settore interno della zona. Il Comune ha disposto con ordinanza la chiusura dei parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

La Protezione civile ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.