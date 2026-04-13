Allerta meteo gialla Campania, peggiora il maltempo: dalle 18 di oggi pioggia, fulmini e grandine

Peggiora il maltempo in Campania e dalle ore 18 di oggi è previsto un brusco calo delle temperature, con temporali improvvisi, fulmini, grandine e rischio allagamenti. Continueranno anche le forti raffiche di vento di scirocco che hanno già investito la regione nelle ultime ore. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo, dopo quello di ieri per vento che terminerà alle ore 14 di oggi, che riguarderà, però, non tutto il territorio regionale, ma solo i settori centro-meridionali dal pomeriggio odierno, con la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale.

Le zone interessate dall'allerta meteo del 13 aprile

Nei possibili scenari, è evidenziata anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. L'allerta entra in vigore alle ore 18 di oggi e termina alle 6 di domani mattina. Queste le zone interessate: 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento).

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo dei fenomeni indicati, si segnalano possibili danni alle coperture o alle strutture provvisorie nonché la caduta di rami o alberi per effetto delle raffiche di vento e delle grandinate. Alla criticità Gialla viene associato un rischio idrogeologico per temporali con possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Rappresenta altresì la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Bisognerà prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.