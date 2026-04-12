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Allerta meteo in Campania, la Protezione Civile: forti raffiche di vento e mareggiate da mezzanotte

Allerta meteo in Campania per forti raffiche di vento e mareggiate dalle 23,59 di oggi e fino alle 14 di domani. L’elenco delle aeree coinvolte.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Allerta meteo in Campania per forti raffiche di vento e mareggiate a partire dalla 23,59 di stasera, domenica 12 aprile, e fino alle 14,00 di domani, lunedì 13 aprile. Il maltempo torna ad abbattersi sulla regione meridionale, dopo la tregua degli ultimi giorni con temperature miti e sole. In particolare, la Protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte, sulla Campania, ad eccezione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, alle 14 di domani, lunedì 13 aprile.

A rischio le zone costiere della Campania

I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. Quindi, massima allerta dal litorale domizio, alla penisola sorrentina e la costiera amalfitana, fino a tutto il Cilento. La Protezione Civile ha ricordato ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Infine, ha sottolineato la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico. L’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.

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