Maria Rosa Troisi, 37enne incinta uccisa a Battipaglia: il marito condannato a 24 anni

La Corte d’Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di reclusione Marco Aiello, ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, Maria Rosa Troisi, uccisa nel settembre del 2023.

Maria Rosa Troisi

È stato condannato a 24 anni di reclusione Marco Aiello, ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, Maria Rosa Troisi, donna di 37 anni uccisa con una coltellata alla gola a Battipaglia, nella provincia di Salerno, il 20 settembre del 2023. La Corte d'Assise di Salerno, accogliendo in pieno le richieste del pubblico ministero, ha condannato Aiello a 24 anni di carcere invece che all'ergastolo, riconoscendogli la semi infermità mentale.

Durante le prime fasi del processo, le perizie di parte erano state diametralmente opposte: l'accusa aveva presentato una perizia nella quale si riconosceva ad Aiello la piena capacità di intendere e di volere, mentre nella perizia della difesa si sottolineava, invece, la totale incapacità. Per superare l'impasse, la Corte d'Assise ha disposto una super perizia collegiale che ha riconosciuto ad Aiello una alterazione mentale al momento del femminicidio, ma una piena capacità di essere giudicato. Nei primi tempi della detenzione, inoltre, l'uomo ha tentato il suicidio in carcere.

Il femminicidio di Maria Rosa Troisi, incinta di 4 mesi

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti durante le indagini e il processo, il 20 settembre del 2023, Marco Aiello accompagnò i due figli della coppia a casa dei nonni e, tornato a casa, accoltellò Maria Rosa Troisi alla gola, al culmine dell'ennesima lite, dettata dalla gelosia dell'uomo, che era convinto che la donna lo tradisse. Soltanto successivamente, grazie all'autopsia, si è scoperto che Maria Rosa Troisi era al quarto mese di gravidanza quando è stata uccisa; ad Aiello è stata anche l'interruzione non consensuale di gravidanza.