Femminicidio a Battipaglia, donna uccisa a coltellate. Fermato il marito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una donna di 38 anni è stata uccisa a coltellate a Battipaglia, piana del Sele, in provincia di Salerno. Per il femminicidio è stato fermato il marito, un uomo di 38 anni. Sul posto i carabinieri della stazione battipagliese guidati dal capitano Samuele Bileti. Sul posto anche la scientifica e il medico legale. La donna sarebbe stata pugnalata mortalmente alla gola. A quanto si apprende, la famiglia si era da poco trasferita in zona, al momento dell'omicidio i figli non erano in casa. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare le forze dell'ordine. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, le operazioni sono ancora in corso.

Secondo le primissime ricostruzioni, i due coniugi avrebbero avuto una violenta lite, al termine della quale l'uomo avrebbe colpito mortalmente alla gola la moglie con una coltellata, dopo aver fatto allontanare i figli. Lo stesso uomo, quindi, avrebbe chiamato le forze dell'ordine, intervenute sul posto poco dopo assieme ai soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso della donna. I militari dell'Arma, assieme ai colleghi del Ris, al magistrato di turno che ha aperto un fascicolo ed al personale del 118, si trovano ora nella villetta di famiglia per ultimare i rilievi.

Quarto femminicidio in Campania nel 2023

Si tratterebbe del quarto femminicidio avvenuto in Campania quest'anno, dopo quelli di Maria Brigida Pesacane, 23enne uccisa l'8 giugno a Sant'Antimo in provincia di Napoli assieme al cognato Luigi Cammisa, quello di Angela Gioiello, 38 anni, uccisa a Pozzuoli lo scorso 28 luglio, ed infine quello di Anna Scala, 56 anni, uccisa a Piano di Sorrento lo scorso 17 agosto.

