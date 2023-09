Femminicidio di Battipaglia, il marito della vittima ha tentato il suicidio in carcere Ha tentato di togliersi la vita in carcere Marco Aiello, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie: è in ospedale, slitta l’interrogatorio di garanzia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Maria Rosa Troisi

Ha provato a togliersi la vita in carcere Marco Aiello, il 38enne che mercoledì scorso avrebbe accoltellato la moglie Maria Rosa Troisi, 37 anni, nella loro abitazione in località Lago a Battipaglia, in provincia di Salerno. L'uomo, questa mattina, sarebbe riuscito in qualche modo a ferirsi alla gola con una lametta di fortuna: le ferite sono state ritenute gravi, l'uomo è attualmente ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe perso molto sangue. Si indaga per capire con esattezza cosa abbia usato come lametta di fortuna per ferirsi alla gola. Domani era previsto l'interrogatorio di garanzia dell'uomo, accusato di aver ucciso con una pugnalata alla gola la moglie durante una lite: interrogatorio che, viste le condizioni dell'uomo, verrà ora posticipato.

Nel frattempo, la comunità della Valle del Sele si stringe attorno al dolore per ricordare l'ennesima vittima dei femminicidi in Italia, la quarta in Campania da inizio anno. Questa sera, alle 19.30 a Battipaglia è in programma una fiaccolata per Maria Rosa Troisi: partenza a piazza Amendola, poi percorso che continuerà su via Mazzini, via Pastore e via Ferrovia, per raggiungere infine piazza Aldo Moro. I commercianti che aderiranno alla fiaccolata parteciperanno con una serrata al passaggio del corteo: manifestazione che è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Battipaglia assieme alle chiese e alle associazioni battipagliesi. Si prevede una enorme partecipazione, oltre a possibili amici e parenti della donna da Solofra, la sua città d'origine.