Giovane turista si sente male sui monti in Cilento, salvato con l'elicottero

A cura di Pierluigi Frattasi

Un giovane escursionista viene colpito da improvviso malore mentre sta scalando il Monte Torraca, nella zona di Casaletto Spartano. Il turista è impossibilitato a proseguire il suo percorso. Bloccato sui monti del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, tra l'Oasi del Wwf Grotte del Bussento e Monte Torraca. Il ragazzo però riesce ad allertare i soccorsi e viene così salvato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, attorno alle ore 18,00.

Il giovane è stato raggiunto dai soccorritori tramite un elisoccorso, in quanto si trovava in una zona impervia. Il tutto sotto il coordinamento della Centrale del 118 dell'Asl di Salerno. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso da parte del personale sanitario, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso da Casaletto Spartano all'Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi-Cilento.

Una volta atterrato, ad attendere l'elicottero c'era il personale sanitario dei volontari dell'ambulanza della Vopi. Questi ultimi hanno accolto il paziente, l'hanno messo in sicurezza e l'hanno trasportato all’ospedale di Salerno, per ulteriori accertamenti. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulle sue condizioni di salute.