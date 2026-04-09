Due escursionisti in ipotermia intrappolati tra le nevi sul Monte Cervati: salvati con l’elicottero

Due escursionisti restano intrappolati in un canale innevato sul Monte Cervati. Il freddo gelido al quale sono sottoposti col passare delle ore provoca un principio di assideramento. Per fortuna, riescono a lanciare l'allarme e si mobilitano i soccorsi. Sul posto arrivano il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) e della Guardia di Finanza. I due alpinisti, due giovani uomini, alla fine vengono salvati grazie all'elicottero delle fiamme gialle. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, nel territorio del comune di Sanza, in provincia di Salerno. A lanciare l'allarme la centrale operativa del 118.

Immediatamente sono state inviate sul posto due squadre di tecnici, composte da operatori del CNSAS e militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della stazione di Sant’Angelo dei Lombardi. I soccorritori hanno raggiunto i due giovani escursionisti in difficoltà, che avevano perso l'orientamento lungo la cresta del monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, verificando che non vi fossero eventuali problematiche sanitarie.

L'elicottero di soccorso partito da Napoli

Considerate le condizioni ambientali particolarmente impegnative, caratterizzate da alta quota e presenza di superfici innevate, è stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato, sono state organizzate due squadre operative: una impegnata nelle ricerche a terra, composta congiuntamente da personale SAGF e volontari del CNSAS, e una seconda squadra elitrasportata. Quest’ultima ha operato a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. L’equipaggio, individuati gli escursionisti all’interno di un canale innevato, ha preliminarmente verificato le loro condizioni sanitarie, rilevando principi sintomi di assideramento, oltre a un evidente stato di spavento.

L’elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Napoli, che ha consentito il rapido recupero dei due escursionisti e delle squadre di soccorso. I due malcapitati sono stati issati a bordo tramite un verricello e sono stati quindi elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso, dove sono stati affidati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118 per gli accertamenti medici del caso. Il CNSAS ricorda di utilizzare sempre l’app GeoResq durante le escursioni in montagna in modo da poter consentire, qualora ne fosse necessario, un più rapido e preciso allertamento dei soccorsi.