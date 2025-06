video suggerito

Incendio ad Angri, distrutto capannone di pc all'ingrosso e mercatino dell'usato Un capannone che ospita un'azienda di pc all'ingrosso e un mercatino dell'usato è stato completamente distrutto da un incendio nella notte ad Angri (Salerno); ignote le cause del rogo.

A cura di Nico Falco

Un vasto incendio è divampato nella notte ad Angri (Salerno), in un capannone di circa 4mila metri quadrati adibito a vendita all'ingrosso di computer e mercatino dell'usato; la struttura è stata completamente invasa dalle fiamme ed è collassata. Le cause del rogo non sono state ancora accertate, al momento non si esclude nulla, compresa l'ipotesi dolosa.

Il rogo è divampato tra via Avagliana e via Orta Longa, all'interno dei locali occupati da "Computer Service", azienda che si occupa di vendita all'ingrosso di pc e componenti informatica e di assistenza, e adiacenti a quelli dove si tiene il mercato dell'usato. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte di oggi, 21 giugno, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, col supporto di tre autobotti e altre due giunte da Napoli e Benevento. Le fiamme sono state domate, evitando così che si estendessero anche a strutture vicine, ma il capannone è stato gravemente danneggiato ed è collassato.

I Vigili del Fuoco hanno chiesto l'intervento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac) per i controlli di sua competenza, comprese le valutazioni sulla qualità dell'aria: per diverse ore dal luogo dell'incendio si è alzata una densa colonna di fumo nero che ha impregnato la zona, causata dalla combustione dei materiali contenuti nella struttura, tra cui tessuti e plastica.