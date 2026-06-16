Ausiliari del traffico investiti a piazza Municipio, stavano controllando un’auto con contrassegno disabile

Ausiliari del traffico investiti in via Candida Gonzaga, vicino piazza Municipio, mentre controllavano un’auto con contrassegno disabile sul parabrezza.

Immagine di repertorio

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Ausiliari del traffico e agenti di polizia locale investiti a Napoli in via Filangieri Candida Gonzaga, la traversa che collega piazza Municipio a via Acton, mentre controllano un'auto con contrassegno disabile. È avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, durante un servizio congiunto di controllo della sosta a Napoli e relativo alla verifica dei contrassegni esposti sulle vetture nell'area alle spalle dei bastioni del Maschio Angioino, anche conosciuta come i cavalli di bronzo. Nell'operazione erano coinvolti sia gli ausiliari del traffico di Anm che gli agenti della Polizia Locale. Ad un certo punto, però, come denuncia Pierino Ferraiuolo, segretario generale della Uiltrasporti Campania, si sarebbe verificato il "grave episodio di violenza gratuita nei confronti di operatori impegnati in tali attività".

L'ausiliare del traffico curata in ospedale

Mentre erano impegnati nella verifica su un veicolo, all’interno del quale era esposto un contrassegno per disabili, il personale Anm e quello della Polizia Locale coinvolto sarebbero stati "brutalmente ostacolati – scrive UilTrasporti Campania – nelle procedure di accertamento previste. La situazione è degenerata quando la persona sottoposta a controllo è salita a bordo dell'autovettura e, nel tentativo di allontanarsi, ha effettuato una manovra in retromarcia urtando due agenti della Polizia Locale e un'ausiliaria del traffico Anm, lavoratrice che è stata sottoposta a cure mediche ed alla quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza per l’aggressione subita".

"L'episodio – sottolinea Pierino Ferraiuolo – rappresenta l'ennesimo caso di aggressione nei confronti del personale impegnato quotidianamente sul territorio per garantire il rispetto delle regole e la tutela degli spazi destinati alla collettività. Al personale ausiliario del traffico, unitamente a tutti i lavoratori front Line di Anm, troppo spesso esposti a situazioni di rischio, deve essere garantita tutela e sicurezza sul lavoro, pertanto è necessario attivare misure urgenti per contrastare un fenomeno sempre più dilagante attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate. È fondamentale – conclude il dirigente UilTrasporti – che gli autori di aggressioni, minacce e comportamenti violenti nei confronti di operatori che, nell'esercizio delle proprie funzioni rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale, vengano perseguiti con fermezza affinché simili episodi non si ripetano e sia garantito il pieno rispetto di chi svolge quotidianamente il proprio lavoro al servizio della collettività".